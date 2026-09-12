Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Գիշատիչների խնջույքը

Գիշատիչների խնջույքը

Գիշատիչների խնջույքը
12.09.2026 | 12:05

Չէ, սա Վահե Քաչայի հանրահայտ պատմվածքը չէ։ Սա ավելի ծանր իրավիճակ է, քան այն մի քանի տարեցների մոտ հանգամանքների բերումով առաջացած հոգեբանական ծանր իրավիճակը...
Հեռատեսիլով երբեմն կենդանական աշխարհից հաղորդումներ են լինում, հետաքրքիր է նայելը։ Վերջերս ցույց էին տալիս, թե ինչպես են գայլերը մի եղնիկ բռնել և թե ինչպես է ամենքն իր կողմը ձգում խեղճ եղնիկի մարմինը... Հիմա մենք այդ վիճակում ենք։ Թուրքը մի կողմից, ազերը մի կողմից, ռուսն ու հրեան մի կողմից, Եվրոպան ու ԱՄՆ֊ն էլ իրենց հերթին պատրաստվում են պատառ֊պատառ անելու մեր երկիրը, ինչպես այն գիշատիչ գայլերը, իսկ մարդկությունը լռում է, լռելյայն արդարացնելով գիշատիչների վարքը... Այո, ճիշտ այնպես, ինչպես գայլերի մասին հաղորդում վարողն էր գովերգում գայլերի խելացիությունը, միասնականությունը, նպատակասլացությունը, և գոնե խղճմտանքի խոսք չասաց եղնիկի հասցեին...
Հիմա մենք այն բզկտվող եղնիկն ենք, որ սպասում է գիշատիչների բաժին դառնալուն։ Իսկ ոմանք էլ ,,ցավին անտեղյակ, դավին անտարբերի,, կեցվածք ընդունած` միմյանց կոկորդ են կրծում քաղաքապետ, վարչապետ կամ պատգամավոր դառնալու համար։ Երևի լեշի հոտ են առել, աշխատում են հնարավորինս մի յուղոտ պատառ էլ իրենք պոկեն, քանի դեռ գայլերն ամբողջովին չեն հոշոտել...

Սերգեյ Աբազյան
Դիտվել է՝ 359

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.