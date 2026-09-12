Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Իսրայելի աշխարհագրական շրջափակումը Թուրքիոյ շուրջ

Իսրայելի աշխարհագրական շրջափակումը Թուրքիոյ շուրջ

Իսրայելի աշխարհագրական շրջափակումը Թուրքիոյ շուրջ
12.09.2026 | 12:17

Եթէ քարտէսին նայինք, պիտի տեսնենք, որ Իսրայէլի տարածաշրջանային դաշինքներն ու գործընկերութիւնները Թուրքիոյ շուրջ կը ստեղծեն ազդեցութեան ընդարձակ ցանց մը։
Արեւմուտքին, յատկապէս Արեւելեան Միջերկրականի մէջ, Իսրայէլ եռակողմ համագործակցութիւն մը հաստատած է Յունաստանի եւ Կիպրոսի հետ։ Այս համագործակցութիւնը այլեւս միայն կազի շուրջ չի դառնար, այլ կը ներառէ նաեւ օդային եւ ծովային զօրավարժութիւններ, ինչպէս նաեւ հետախուզական համագործակցութիւն։
Արեւելքին, Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի սերտ յարաբերութիւններուն հակառակ, Ատրպէյճան Իսրայէլի հետ ունի ռազմավարական եւ հետախուզական սերտ գործընկերութիւն մը։ Տարածաշրջանին մէջ երբեմն կը խօսուի նաեւ երկու կողմերուն միջեւ ընթացող գաղտնի պայքարի մասին։
Հարաւ-արեւելքին՝ Իրանի ուղղութեամբ, Իսրայէլ ուղղակի սահման չունի Թուրքիոյ հետ, սակայն Իրանի մէջ անոր հետախուզական ցանցերուն գործունէութեան մասին տարիներէ ի վեր բազմաթիւ տեղեկութիւններ հրապարակուած են։ Նաեւ կան հաղորդումներ Իրանի սահմանային շրջաններուն մէջ զինեալ խմբաւորումներու հետ կապերու եւ հետախուզական համագործակցութեան մասին։
Հարաւին, Իրաքի եւ Սուրիոյ ուղղութեամբ, իրավիճակը աւելի բարդ է։ Իրաքի մէջ Իսրայէլի ենթադրեալ գաղտնի ներկայութեան մասին տարբեր տեղեկութիւններ շրջանառուած են։ Իսկ Սուրիոյ մէջ, Ասատի վարչակարգի անկումէն ետք, Իսրայէլ ընդլայնած է իր ռազմական ներկայութիւնը եւ ուշադիր կը հետեւի Թուրքիոյ գործունէութեան։
Այսպիսով, Սուրիան կրնայ վերածուիլ Թուրքիոյ եւ Իսրայէլի միջեւ ապագայ մրցակցութեան կամ առճակատման հիմնական դաշտերէն մէկուն։
Միւս կողմէ, Թուրքիան հարաւին մէջ կը շարունակէ ամրապնդել իր ծովային եւ ռազմական ներկայութիւնը։ Այս զարգացումներուն զուգահեռ, տարածաշրջանային լարուածութիւնը կը սաստկանայ, իսկ Իսրայէլ կը փորձէ ձեւաւորել նոր ռազմավարական քարտէս մը։

Վարդան Խաչատուրեան
Դիտվել է՝ 343

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.