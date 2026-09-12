Չեմ բացառում, որ Հայաստանը առաջիկայում իր կուրսը կրկին թեքի դեպի Ռուսաստան
12.09.2026 | 12:26
Դրա համար կան մի շարք պատճառներ:
ԵՄ-ին անդամակցության ճանապարհը երկար գործընթաց է։ Նույնիսկ պաշտոնական հայտը դեռ անդամակցություն չէ։ Անհրաժեշտ են ԵՄ բոլոր անդամների համաձայնությունը, երկար բանակցություններ և բազմաթիվ բարեփոխումներ։
Եթե հասարակության մեջ ձևավորվի ընկալում, որ եվրոպական ուղղությունը տարիներով որևէ շոշափելի արդյունք չի տալիս, մինչդեռ Ռուսաստանը առաջարկում է արագ և կոնկրետ տնտեսական կամ անվտանգային հնարավորություններ, քաղաքական հավասարակշռությունը կարող է փոխվել։
Հայաստանի տնտեսությունը դեռ զգալիորեն կապված է Ռուսաստանի հետ՝ առևտրի, էներգետիկայի, աշխատուժի փոխանցումների, զբոսաշրջության և ԵԱՏՄ շուկայի միջոցով։
Այսինքն՝ եթե ԵՄ ուղղությամբ առաջընթացը չփոխհատուցի Ռուսաստանի շուկայի կորուստների հնարավոր ռիսկերը, ապա Երևանի համար Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերականգնումը կարող է դառնալ ոչ թե գաղափարական, այլ պրագմատիկ անհրաժեշտություն։
Բայց կա ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք:
Հայաստանի վերադարձը դեպի Ռուսաստան պարտադիր չէ, որ նշանակի 2010-ականների մոդելի վերադարձ։
Ավելի հավանական սցենարը կարող է լինել.
«Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների վերականգնում + ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների պահպանման փորձեր»։
Վահան ԲԱԲԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ