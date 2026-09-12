Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Չեմ բացառում, որ Հայաստանը առաջիկայում իր կուրսը կրկին թեքի դեպի Ռուսաստան

Չեմ բացառում, որ Հայաստանը առաջիկայում իր կուրսը կրկին թեքի դեպի Ռուսաստան

Չեմ բացառում, որ Հայաստանը առաջիկայում իր կուրսը կրկին թեքի դեպի Ռուսաստան
12.09.2026 | 12:26

Դրա համար կան մի շարք պատճառներ:
ԵՄ-ին անդամակցության ճանապարհը երկար գործընթաց է։ Նույնիսկ պաշտոնական հայտը դեռ անդամակցություն չէ։ Անհրաժեշտ են ԵՄ բոլոր անդամների համաձայնությունը, երկար բանակցություններ և բազմաթիվ բարեփոխումներ։
Եթե հասարակության մեջ ձևավորվի ընկալում, որ եվրոպական ուղղությունը տարիներով որևէ շոշափելի արդյունք չի տալիս, մինչդեռ Ռուսաստանը առաջարկում է արագ և կոնկրետ տնտեսական կամ անվտանգային հնարավորություններ, քաղաքական հավասարակշռությունը կարող է փոխվել։
Հայաստանի տնտեսությունը դեռ զգալիորեն կապված է Ռուսաստանի հետ՝ առևտրի, էներգետիկայի, աշխատուժի փոխանցումների, զբոսաշրջության և ԵԱՏՄ շուկայի միջոցով։
Այսինքն՝ եթե ԵՄ ուղղությամբ առաջընթացը չփոխհատուցի Ռուսաստանի շուկայի կորուստների հնարավոր ռիսկերը, ապա Երևանի համար Մոսկվայի հետ հարաբերությունների վերականգնումը կարող է դառնալ ոչ թե գաղափարական, այլ պրագմատիկ անհրաժեշտություն։
Բայց կա ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք:
Հայաստանի վերադարձը դեպի Ռուսաստան պարտադիր չէ, որ նշանակի 2010-ականների մոդելի վերադարձ։
Ավելի հավանական սցենարը կարող է լինել.
«Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների վերականգնում + ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների պահպանման փորձեր»։

Վահան ԲԱԲԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 359

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.