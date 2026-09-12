Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » «Եվրոպական արժեքների» մասին հնչող հայտարարություններն ու մեր իրականությունը

«Եվրոպական արժեքների» մասին հնչող հայտարարություններն ու մեր իրականությունը

«Եվրոպական արժեքների» մասին հնչող հայտարարություններն ու մեր իրականությունը
12.09.2026 | 13:40

Պետք է մի պարզ բան հասկանալ. եթե նույնիսկ իշխանությունը սկսի փողոցներում զանգվածաբար գնդակահարել իր պրոթուրքական քաղաքականությանը դեմ արտահայտվող հայերին, այսպես կոչված, «միջազգային հանրությունը» կարող է նույնիսկ չնկատել և Փաշինյանի իշխանության հասցեին ոչ մի քննադատական ծպտուն չարտաբերել։

Նայեք այն մարդկանց, ովքեր այսօր գտնվում են բանտերում կամ տնային կալանքի տակ։ Իրո՞ք կարծում եք, որ Եվրոպան, որն ինչ-ինչ պատճառներով իրեն անվանում է «ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների օրրան», նույնիսկ աչքի պոչով չի նկատում այն բռնապետական աբսուրդը, որին մենք Հայաստանում ամեն օր ականատես ենք լինում։

Ո՛չ ԵՄ-ը, ո՛չ ԱՄՆ-ը անգամ մատը մատին չեն խփի՝ Հայաստանում, այսպես կոչված, «մարդու իրավունքները» պաշտպանելու համար։

Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք վատն են։ Այլ այն պատճառով, որ առաջին հերթին նրանք պաշտպանում են իրենց շահերը։

Իսկ այսօր, դատելով ամեն ինչից, նրանց շահերից է բխում Փաշինյանի ցանկացած — ընդգծում եմ՝ ՑԱՆԿԱՑԱԾ հակահայկական նախաձեռնության պաշտպանությունը։

Որովհետև Փաշինյանը ստանում է իր իսկ իշխանության պաշտպանությունը, իսկ նրանք Փաշինյանից ստանում են մեր երկիրը՝ առանց չափազանցության։

Հենց սա էլ պետք է հասկանալ, նախքան հերթական անգամ «ժողովրդավարության», «եվրոպական արժեքների» և «մարդու իրավունքների պաշտպանության» մասին հնչող ոգևորիչ հայտարարություններին հավատալը։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 282

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.