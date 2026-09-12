Ասիական կենցաղով դեպի Եվրոպա ձգտող հասարակություն

Հայ հասարակությունը թվացյալ տրանսֆորմացիայի փուլում է. մի կողմից՝ գեղեցիկ թվացող եվրոպական արժեքներն են, մյուս կողմից՝ ասիացու ոգին և կենցաղը։
Իսկ ինչու՞ գեղեցիկ թվացող, քանի որ հայն արևմտյան արժեքները դիտարկում է որպես ձև, էսթետիկ շղարշ՝ շարունակելով ապրել արևելյան հասարակության դաստիարակությամբ ու մտածելակերպով։
Նույնանման կարողությամբ գերմանացին կարող է 20 տարի վարել նույն (պայմանական) ֆոլցվագենը, իսկ մեր պարագայում՝ անբովանդակ շքեղ համարանիշեր և այլ զարդարանք, որոնք հիմնականում բնորոշ են ցածր ինտելեկտուալ կարողություններով հասարակություններրի ներկայացուցիչներին. նույն պատկերն է նաև տոների և այլ առիթների կազմակերպման պարագայում։ Հնչում են երկար ռազմահայրենասիրական, որոշ դեպքերում՝ մարդու մասին իրենից շատ մտածելու իմիտացիա ստեղծելուն բնորոշ ճառեր և կենացներ, բայց ակնհայտ է, որ այս դեպքերում մեծամասամբ ձևականությունը դոմինանտ է բանականությանը։
Օրինակները շատ են, իսկ լուծումը դեռ տեսանելի չէ։
Եթե երկրի ղեկավարը պետք է այցելի իքս տարածաշրջան, տեղական չինովնիկը կաշվից դուրս է գալիս, որպեսզի տարածքը լինի կոկիկ և մաքուր, կարծես իր գերխնդիրը զուտ հաճոյանալն է։
Երբ համեմատում ես նույն ասֆալտի որակը, օրինակ, ԱՄԷ-ի հետ, մարդիկ արձագանքում են՝ դե, դա Դուբայն է. հարց է առաջանում՝ իսկ ինչու՞ չհամեմատվել և չմրցել հենց նմանօրինակ ֆունդամենտալ հարցերում։
Նույն կերպ վերաբերվում ենք կրթությանը. կարևոր է հարսանիք գնալ Rolls-ով, բայց քչերն են պատրաստ վճարել լավ կրթության համար։
Տեղական մակարդակում կարողությունը չափվում է նույն կերպ՝ քշածով, ժամով և այլն, սակայն երբեմն, նույն Աբրամովիչին նայելով, չես կարող կռահել, թե նա ով է կամ ինչ կարողությունների տեր, եթե, իհարկե, չես ճանաչում մարդուն:
Այսինքն, մենք՝ որպես հասարակություն, կարևորը գլխավորից չենք տարբերում, մեծամասամբ ապրում ենք ցուցադրելու, այլ ոչ ապրելու համար։
Հենց այստեղ են խաչվում արևելյան և արևմտյան հասարակությունների տարբերությունները։
Չէի ցանկանա տպավորություն թողնել, թե մի դեպքում տեսնում եմ միայն լավը, մյուսում՝ հակառակը. ընտանեկան մոդելն առավել ամուր և կայուն է հենց մեր՝ ավանդական հասարակություններում, բայց տնտեսական, կրթական, հոգեբանական և այլ մրցակցային հարցերում պետք է օրինակ վերցնել հակառակ կողմից։
Վերոնշյալ օրինակներն ունեն շղթայական փոխկապակցվածություն. մեկի շտկումը հանգեցնելու է ընդհանուր մտածելակերպի տրանսֆորմացիային, ինչը կկերտի նոր ձևավորվող հասարակական համընդհանուր մենթալիտետ, որը հանդիսանում է ուժեղ պետության հենասյունը։
Հ.Գ. Հայաստանին պետք է պետական քաղաքականության և ազգային գաղափարախոսության ճիշտ համադրության համազգային հայեցակարգ։
Լևոն Մնացականյան