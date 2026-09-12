Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Դիմադրության «խորհրդանիշից» մինչև իշխանության սրտի թեկնածու. քաղաքական առևտրի և հանրային հիասթափության վառ օրինակը

Դիմադրության «խորհրդանիշից» մինչև իշխանության սրտի թեկնածու. քաղաքական առևտրի և հանրային հիասթափության վառ օրինակը

Դիմադրության «խորհրդանիշից» մինչև իշխանության սրտի թեկնածու. քաղաքական առևտրի և հանրային հիասթափության վառ օրինակը
12.09.2026 | 15:22

Կան քաղաքական վերադասավորումներ, որոնք պարզապես տակնուվրա են անում հանրային բարոյականությունը: Գորիսի քաղաքապետ Առուշ Առուշանյանի՝ կառավարող ուժի թեկնածու դառնալու փաստը հենց այդպիսի մի դեպք է:

Եկեք մի պահ հետ գնանք ու հիշենք՝ ով՞ էր Առուշ Առուշանյանը 2020-2021 թվականներին:

2020-ի նոյեմբերի 9-ի ողբերգությունից հետո նա առաջիններից էր, որ բացահայտ դուրս եկավ կենտրոնական իշխանության դեմ: Նա փակում էր ճանապարհներ, պահանջում էր իշխանության հեռացումը, անցնում էր բանտերով ու դատարաններով, իսկ 2021-ի ընտրություններին հանդես էր գալիս ընդդիմադիր «Հայաստան դաշինքի» առաջնագծում: Նրա շուրջ ձևավորվել էր դիմադրողի, սկզբունքայինի ու չնհանջողի կերպարը:

Հազարավոր մարդիկ նրա մեջ տեսնում էին տեսակ, որը չի սակարկում ու չի վաճառվում:

Ի՞նչ ունենք այսօր:

Այսօր նույն Առուշանյանը հարմարավետ տեղավորվել է նույն այն իշխանության քաղաքական օրակարգում, որի դեմ պայքարելու համար ստացել էր հանրային քվեն: Դիմադրության «խորհրդանիշը» դարձել է նրանց թեկնածուն, ում դեմ պայքարը նրա քաղաքական կշռի միակ աղբյուրն էր:

Սա ոչ թե պարզապես «հայացքների վերանայում» է, սա քաղաքական ճամբարափոխության դասական ու ողբերգական օրինակ է:

Այս իրավիճակը պետք է դառնա հանրային ամենամեծ դասը. երբեք, ոչ մի պարագայում, ոչ մի «նպատակահարմարությամբ» սովորական քաղաքական գործիչներին ու համայնքապետերին մի՛ դարձրեք անհպելի «ազգի հերոսներ»:

Քանի դեռ մենք մարդկանց վերագրում ենք կուռքի հատկանիշներ, նրանք օգտվելու են մեր էմոցիաներից, կերտելու են սեփական քաղաքական կարիերան, իսկ հետո՝ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, գնալու են գործարքի նրանց հետ, ում դեմ ձեզ հանել էին պայքարի:

Քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի սկզբունքի, այլ ոչ թե հարմարվողականության վրա: Իսկ երբ սկզբունքը փոխարինվում է ճամբարափոխությամբ, «հերոսի» պատմությունը ավարտվում է, ու մնում է պարզապես սովորական պաշտոնյան, ով ընտրել է տաք ու ապահով աշխատասենյակը:

Կարևորը Հայրենիքն է այլ ոչ թե պաշտոնը:

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 228

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.