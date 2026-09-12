Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Գլոբալիզացիայի ներկա նահանջին որոշակի պայմաններում փոխարինելու կգա հարձակումը

Գլոբալիզացիայի ներկա նահանջին որոշակի պայմաններում փոխարինելու կգա հարձակումը

Գլոբալիզացիայի ներկա նահանջին որոշակի պայմաններում փոխարինելու կգա հարձակումը
12.09.2026 | 15:27

Գլոբալիզացիայի ներկա նահանջի պայմաններում շատերն են հարց տալիս, թե արդյոք այն նորից կվերադառնա՞։

Դրա պատասխանը մեկն է՝ իհարկե կվերադառնա, բայց՝ փոխված ձևով։

Գլոբալիզացիան ինքը հզոր ուժային կենտրոնների ու կապիտալի կողմից իրենց գլոբալ շահը հնարավոր առավելագույնին հասցնելու տեխնոլոգիա է՝ իրենց ազդեցության սֆերայի սահմաններում։

Միաբևեռ աշխարհում միակ ուժային բևեռի ազդեցության սֆերան ամբողջ աշխարհն էր, որն էլ գլոբալիզացիայի համար ստեղծել էր լավագույն պայմաններ, մինչև որ ԱՄՆ-ի պետական շահը կոնֆլիկտի մեջ մտավ կապիտալի շահի հետ։

Ներկա աշխարհում, որը, ամենայն հավանականությամբ, գնում է դեպի երկբևեռ ուժային աշխարհ, մարդկանց ձգտումներն ու հոգեբանությունը կմնան նույնը, և մնացած ամեն ինչն էլ, որը հենված է դրանց վրա, անխուսափելիորեն կմնա նույնը, այդ թվում նաև գլոբալիզացիան ամեն մի բևեռի համար՝ իր ազդեցության ոլորտում։

Դրանից բացի, պետական շահն ու մասնավոր կապիտալի շահը, որպես մարդկային համակարգեր, մշտապես գտնվում են ցիկլիկ փոխազդեցության մեջ, այսինքն, գլոբալիզացիայի ներկա նահանջին որոշակի պայմաններում փոխարինելու կգա հարձակումը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 260

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա
Տերևների ծերությունը բնության մեջ ամենասիրուն ծերությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.