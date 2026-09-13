Բոլոր ժամանակներում եղել են իշխողներ, ընդ որում, նախնադարյան գոյության կռվի կոշտ պայքարի ժամանակներում իշխել են միայն առողջ և ունակ անհատները։ Քաղաքակրթությունը մարդկությանը պարտադրել է իշխողների երկու տեսակ՝
ա) մարդիկ, որոնք կյանքի բարդությունները լուծելու հնար են գտնում և առանց աղմուկի լուծում դրանք,
բ) մարդիկ, որոնք նույն բարդություններին ավելացնում են նորերը, և ունակ են ոչ թե դրանց լուծման հնար գտնել, այլ բազում պատճառներ և մեղավորներ ցուցանել։
Երկուսն էլ արհեստավարժ են իրենց ընտրած գործում, սակայն առավել համոզիչ է երկրորդ տեսակը։ Եվ եթե արհեստական բանականության ներկա անհամակարգ իրադարձությունները չկանխվեն, երկուսին էլ փոխարինող կգտնվի:
Գևորգ Դանիելյան