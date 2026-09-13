Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Հարաբերությունները պետք է կառուցել տարածաշրջանային տերությունների, ոչ թե տարածաշրջան «խոպան» եկած երկրների հետ

Հարաբերությունները պետք է կառուցել տարածաշրջանային տերությունների, ոչ թե տարածաշրջան «խոպան» եկած երկրների հետ

Հարաբերությունները պետք է կառուցել տարածաշրջանային տերությունների, ոչ թե տարածաշրջան «խոպան» եկած երկրների հետ
13.09.2026 | 12:30

ԱԺ գործող նախագահն ասում է, որ Արարատ սարը մենք կորցրեցինք Դաշնակցության կառավարման ժամանակաշրջանում։

Ճիշտ է ասում, բայց մոռանում է ավելացնել, որ Դաշնակցությունն Անտանտի` Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կրտսեր դաշնակիցն էր, ընդդեմ Սովետական Ռուսաստանի ու քեմալական Թուրքիայի՝ հավատալով Սևրի խոստումներին։

Որն է դասը. հարաբերությունները պետք է կառուցել տարածաշրջանային տերությունների, այլ ոչ թե տարածաշրջանից դուրս գտնվող՝ «խոպան» եկած երկրների հետ։

Այս կառավարությունը նույնությամբ կրկնում է 1918-2920 թվականների կառավարության սխալները։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 332

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.