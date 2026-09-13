Պետություններն այլևս ի զորու չեն ինքնուրույն վերահսկել իրենց մակրոտնտեսական քաղաքականությունը

Ծխախոտային արտադրանքի հսկաներն ու գլոբալ սպառումը
Աշխարհում ծխախոտի շուկայի մոտ 85-86%-ը վերահսկվում է հինգ խոշորագույն անդրազգային ընկերությունների կողմից։ Այս շուկայում գոյություն ունի հստակ բաժանում։
Չինաստանի պետական China National Tobacco Corporation (CNTC) ընկերությունը ունի բացարձակ մենաշնորհ երկրի ներսում և զբաղեցնում է գլոբալ շուկայի 47-ից 52%-ը։ Սակայն, եթե Չինաստանի փակ և պետության կողմից վերահսկվող հսկայական շուկան հանենք հաշվարկներից, ապա մնացած աշխարհում գերիշխում է «մեծ քառյակը», որին բաժին է ընկնում շուկայի մոտ 66%-ը։
Այդ ընկերություններն են՝ Philip Morris International-ը (PMI), որն ունի գլոբալ շուկայի ~14%-ը (իսկ Չինաստանից դուրս՝ 28%) և առաջատարն է 38 երկրներում, British American Tobacco-ն (BAT)՝ ~11% (Չինաստանից դուրս՝ 21%) առաջատար դիրքով 24 երկրներում, Japan Tobacco International-ը (JTI)՝ 8-9% և Imperial Brands-ը՝ 4-5%։
Այս հսկաների արտադրանքի սպառման ծավալները ահռելի են։ Աշխարհում կա շուրջ 1.1-1.2 միլիարդ ծխող, որոնցից մոտ 291 միլիոնը բաժին է ընկնում միայն Չինաստանին։ Ամսական կտրվածքով աշխարհում սպառվում է 458-ից 500 միլիարդ ծխախոտի գլանակ։ Օրական այդ թիվը գերազանցում է 15 միլիարդը, իսկ տարեկան սպառումը կազմում է մոտ 5.5-ից 6 տրիլիոն գլանակ։
Սեփականության կառուցվածքը. պետական վերահսկողությունից մինչև ապանձնավորված կապիտալ
Ժամանակակից ծխախոտային հսկաների սեփականության կառուցվածքը բաժանվում է երկու հստակ մոդելի՝ կոշտ պետական մենաշնորհներ և անդրազգային կորպորացիաներ։
Արևելքում պետությունն ուղղակիորեն պահպանում է իր վերահսկողությունը. չինական CNTC-ն 100%-ով պետական սեփականություն է և ապահովում է Չինաստանի պետական բյուջեի եկամուտների շուրջ 6-7%-ը։ Ճապոնական JTI-ը, թեև հանրային ընկերություն է, սակայն Ճապոնիայի օրենսդրությամբ պետությունը՝ ի դեմս Ֆինանսների նախարարության, պարտավոր է պահպանել ընկերության բաժնետոմսերի առնվազն մեկ երրորդը (մոտ 33.3%), ինչը պետությանը տալիս է վետոյի իրավունք և ամբողջական վերահսկողություն։
Ի տարբերություն սրա, արևմտյան երեք խոշորագույն ընկերությունները՝ PMI-ը, BAT-ը և Imperial Brands-ը, բաց բաժնետիրական ընկերություններ են (հանրային կորպորացիաներ), որոնց ստեղծման ակունքներում կանգնած են կոնկրետ հայտնի ընտանիքներ և Լոնդոնի Սիթին։
19-րդ և 20-րդ դարասկզբին ոլորտը ստեղծվել է այնպիսի ընտանիքների կողմից, ինչպիսիք են Դյուկ (Duke) ընտանիքը ԱՄՆ-ում, որն առաջինն ավտոմատացրեց ծխախոտի արտադրությունը, և Ուիլս (Wills) ընտանիքը Բրիտանիայում։
Պատմականորեն Լոնդոնի Սիթին (City of London) եղել է համաշխարհային ծխախոտային կապիտալի գլխավոր հանգույցը, որն ապահովել է Բրիտանական կայսրության առևտրային ցանցերի ֆինանսավորումը։ Օրինակ՝ BAT-ը ստեղծվել է 1902 թվականին հենց Լոնդոնում՝ բրիտանական և ամերիկյան մոնոպոլիաների միջև հաշտության պայմանագրով, որպեսզի կիսեն աշխարհի շուկաները։ Imperial Brands-ը նույնպես զուտ բրիտանական ստեղծագործություն է։
Այսօր հին արիստոկրատական և բանկային դինաստիաները, ինչպիսիք են Ռոտշիլդները, ուղղակիորեն իրենց անունով չեն ղեկավարում այս հսկաներին։ Ժամանակակից էլիտաների կապիտալը դարձել է ապանձնավորված. այն ինտեգրված է բազմաթիվ հավատարմագրային ֆոնդերի (trust) մեջ, որոնք էլ իրենց հերթին կառավարվում են օֆշորային գոտիների (Բրիտանական անդրծովյան տարածքներ) և ժամանակակից ֆինանսական ինստիտուտների միջոցով։
«Մեծ եռյակը», կապիտալի վերաբաշխումը և պարտքային օղակը
Արևմտյան անդրազգային կորպորացիաների իրական տերերը ոչ թե անհատներ են, այլ «Մեծ եռյակի»՝ Vanguard, BlackRock և State Street ակտիվների կառավարիչները։ Այս երեք ինստիտուտները համատեղ կառավարում են մոտ 30 տրիլիոն դոլարի ակտիվներ։
Քանի որ ծխախոտային բիզնեսը գեներացնում է հսկայական և կայուն կանխիկ հոսքեր, «Մեծ եռյակի» ինդեքսային և կենսաթոշակային ֆոնդերը կլանել են դրանց բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթները։ Արդյունքում ձևավորվել է ժամանակակից ֆինանսական նեոգաղութատիրության մոդել, որը գործում է կապիտալի անտեսանելի արտահոսքի և պետական պարտքի օղակի միջոցով։
Ծխախոտի սպառման հիմնական աճը ներկայումս բաժին է ընկնում զարգացող երկրներին (Գլոբալ Հարավ, Ասիա, Աֆրիկա), սակայն այնտեղ գեներացված շահույթները անդրազգային կորպորացիաների միջոցով հոսում են դեպի Ուոլ Սթրիթ և Լոնդոնի Սիթի՝ սպասարկելով արևմտյան կենսաթոշակային ֆոնդերին։
Սրան զուգահեռ, ազգային պետությունները հայտնվում են ինստիտուցիոնալ ծուղակում։ Նրանք կախված են ծխախոտի ակցիզային հարկերից՝ բյուջեն լցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ, նույն այդ ֆինանսական հսկաները (օրինակ՝ BlackRock-ը), որոնք ստանում են ծխախոտային դիվիդենտները, հանդիսանում են այդ պետությունների ինքնիշխան պարտքի (պարտատոմսերի) խոշորագույն գնորդները։
Ստացվում է փակ ցիկլ. պետությունը կարիք ունի ծխախոտի ակցիզներից ստացված եկամուտների, որպեսզի սպասարկի իր արտաքին պարտքը, որի վարկատուն հենց ծխախոտային կորպորացիաների գլխավոր բաժնետերն է։
ESG ստանդարտները՝ որպես գլոբալ ճնշման գործիք
Ունենալով 30 տրիլիոն դոլարի լծակ, որը գերազանցում է գրեթե ցանկացած ազգային պետության ՀՆԱ-ն, «Մեծ եռյակն» օգտագործում է ESG (Բնապահպանական, Սոցիալական, Կառավարման) ստանդարտները որպես ֆինանսական համապատասխանության նոր գլոբալ մեխանիզմ և ճնշման գործիք։
Թեև մակերեսորեն դա ներկայացվում է որպես կորպորատիվ պատասխանատվություն, իրականում այն կիրառվում է որպես կապիտալի արհեստական սով ստեղծելու մեխանիզմ։ Եթե որևէ զարգացող պետություն կամ ընկերություն հրաժարվում է կատարել պահանջները (օրինակ՝ փորձում է զարգացնել սեփական էժան էներգետիկան), ֆինանսական հսկաներն իջեցնում են նրա ներդրումային վարկանիշը, և միջազգային վարկերը կտրուկ թանկանում են։
Սա պարտադրում է ներքին քաղաքականության ուղղակի թելադրանք. պետությունները փոխում են իրենց հարկային ու սոցիալական քաղաքականությունը ոչ թե ազգային շահերից ելնելով, այլ Նյու Յորքում գեներացված ռեյտինգներին բավարարելու համար։
Գլոբալ Հարավի համար ESG-ն ծառայում է որպես արդյունաբերական զսպաշապիկ՝ թույլ չտալով ունենալ արագ և էժան տնտեսական աճ և պարտադրելով գնել թանկարժեք տեխնոլոգիաներ նույն արևմտյան կորպորացիաներից։ Ընդ որում, դրսևորելով երկակի ստանդարտ, նույն ֆոնդերը շարունակում են տնօրինել ծխախոտային հսկաներին։
Գլոբալ հեգեմոնիայի էվոլյուցիան և ինքնիշխանության էրոզիան
Այս ամենը պատկերում է գլոբալ ֆինանսական գլոբալիզմի էվոլյուցիան, որն անցել է երեք հիմնական փուլով։
Բրետոն-Վուդս (1944-1971). Հեգեմոնիայի հիմքը ոսկով ապահովված դոլարն էր, որտեղ կապիտալի հոսքերը կառավարվում էին պետությունների կողմից։
Նավթադոլար կամ Petrodollar (1973-2010-ականներ). Նավթը վաճառվում էր միայն դոլարով, և ստացված հսկայական շահույթը վերածվում էր ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի՝ ֆինանսավորելով ԱՄՆ դեֆիցիտը։
Ակտիվների Կապիտալիզմ (2008 - մինչ օրս). «Մեծ եռյակը» վերահսկում է գլոբալ մենաշնորհների և պետական պարտքերի մեծամասնությունը։
Այսօր, երբ բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորմանն ու ապադոլարիզացիային զուգահեռ դասական պետական հեգեմոնիան հարվածի տակ է, համակարգն անցում է կատարել դեպի պրիվատիզացված և անանուն իշխանություն։
Սա բրիտանական պատմական առևտրային մոնոպոլիաների արդիականացված ձևն է. փոխանակ պետություններին ստիպելու գնել քո արժույթը, գլոբալ ֆոնդերը գնում են այդ պետությունների ակտիվներն ու պարտքը և սեփականատիրոջ իրավունքով թելադրում կանոնները։
Արդյունքում տեղի է ունենում պետական ինքնիշխանության խորը էրոզիա։ Վերազգային ֆինանսական կառույցները գործում են որպես նոր տիպի ինքնիշխաններ։
Երբ երեք ներդրումային ֆոնդ վերահսկում են համաշխարհային մատակարարման շղթաները, հարկային բազաները և պետական պարտքը, դասական «ազգային անվտանգություն» հասկացությունը վերափոխվում է։ Պետություններն այլևս ի զորու չեն ինքնուրույն վերահսկել իրենց մակրոտնտեսական քաղաքականությունը, քանի որ որոշումների կայացման կենտրոնը տեղափոխվել է ապազգային ֆինանսական հանգույցներ։
Սերգեյ Ղարագյոզյան