Կյանք պարգևելու առաքելությունը․ Սարգսյանների բժշկական դինաստիան
13.09.2026 | 13:12
Երբ մասնագիտությունը դուրս է գալիս սովորական աշխատանքի սահմաններից և դառնում ընտանեկան ավանդույթ, այն ձեռք է բերում հատուկ խորհուրդ ու բարոյական բարձր պատասխանատվություն։ Բժշկական դինաստիաներն ունեն յուրահատուկ առաքելություն․ դրանցում արհեստավարժությունն ու էթիկան չեն սովորում միայն դասագրքերով, այլ յուրացնում են ընտանեկան դաստիարակության, մանկուց տեսած օրինակի և սերնդեսերունդ փոխանցվող անդավաճան նվիրումի միջոցով։
Բժշկությունը դինաստիական մակարդակում դառնում է տոհմական պատվի խնդիր, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ սերունդ ոչ միայն պահպանում, այլև նոր բարձունքների է հասցնում նախնիների վասն կյանքի և առողջության մղած պայքարը։
Սարգսյանների ընտանեկան դինաստիան հենց այդպիսի հարգված և վստահելի անուն է հայաստանյան բժշկական համայնքում, հատկապես՝ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ոլորտում։ Այս տոհմը ներկայացնում է բժիշկների երեք սերունդ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր կյանքն ու մասնագիտական ուղին անմնացորդ նվիրել է կանանց առողջության պահպանմանը, մայրության բերկրանքին և նոր կյանքերի լույս աշխարհ գալուն։
1. Ամիրբար Սարգսյան․ Հիմնադիր սերունդը
Ամիրբար Սարգսյանը բժշկական այս պատվաբեր ընտանիքի ավագ սերնդի վառ ներկայացուցիչն է, ում անունը կապված է հայաստանյան մանկաբարձության ակունքների հետ։ Լինելով երկար տարիների վաստակ ունեցող մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ նա ոչ միայն հազարավոր ընտանիքներին մայրության բերկրանք է պարգևել, այլև մեծ ավանդ է ունեցել ոլորտի զարգացման, բժշկական բարձր էթիկայի ձևավորման և հաջորդ սերունդների կրթման ու դաստիարակման գործում:
2. Աշոտ Ամիրբարի Սարգսյան․ Փորձառություն և նորարարություն
Ամիրբար Սարգսյանի արժանավոր որդին է բժշկական գիտությունների թեկնածու, մանկաբարձ-գինեկոլոգ Աշոտ Սարգսյանը: Նա երկար տարիներ ղեկավարում է «Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական բաժանմունքը։ Բժիշկ Աշոտ Սարգսյանը վայելում է բարձրակարգ վիրաբույժ-գինեկոլոգի համբավ․ նա փայլուն տիրապետում է ինչպես ավանդական (բաց), այնպես էլ ժամանակակից քիչ ինվազիվ՝ լապարոսկոպիկ վիրահատական մեթոդներին՝ ապահովելով պացիենտների բուժման ամենաբարձր չափանիշները:
3. Արամ Աշոտի Սարգսյան․ Ավանդույթների շարունակություն
Դինաստիայի երրորդ սերունդը ներկայացնում է երիտասարդ, փորձառու և խոստումնալից մանկաբարձ-գինեկոլոգ Արամ Սարգսյանը։
Կրթություն․ Գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը՝ ստանալով հիմնարար և ժամանակակից բժշկական գիտելիքներ։
Գործունեություն․ 2010 թվականից աշխատում է «Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնում որպես մանկաբարձ-գինեկոլոգ՝ պատվով շարունակելով հոր և պապի մասնագիտական հարուստ ուղին։
Բժիշկ Արամ Սարգսյանն իր պացիենտների կողմից բնութագրվում է որպես բացառիկ հոգատարություն, բարձր կրթվածություն և մասնագիտական կատարելություն ցուցաբերող մասնագետ, ում համար յուրաքանչյուր այցելուի առողջությունն առաջնահերթություն է:
Սարգսյանների ընտանիքի օրինակը լավագույնս փաստում է, թե ինչպես են բժշկական էթիկան, տարիների փորձն ու խորը գիտելիքները սերնդեսերունդ փոխանցվում՝ ձևավորելով մասնագիտական անթերի որակ և անդավաճան հավատարմություն բժշկի սրբազան կոչմանը։
Արամ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ