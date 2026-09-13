Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
13.09.2026 | 13:23

Էսօր թագավորն այցելեց էսինչ տեղը... Թագավոր, թագուհի, արքայազն, պալատ... Քսանմեկերորդ դարում Անդերսենի հեքիաթի նման ա հնչում։

Նախանձում եմ անգլիացիներին. լավ ա, որ թագավոր ունես իշխանավորների անկառավարելի ռամիկացման էս դարում, առավել ևս՝ թագուհի՝ հմայիչ կին, որը տարիների ընթացքում դառնում ա ազնվազարմ տատիկ, իսկ դու ասում ես՝ Ձերդ Մեծություն։

Անգլիացիներն իրանց անցյալից չեն բաժանվում, վարպետորեն միաձուլված են պահում անցյալն ու ներկան։ Անգամ նրանց լեզուն անցյալի համար հատուկ տարածք ունի՝ մտնում ես մեջը, ու անցյալը դառնում ա ներկա՝ խոսում ես անցյալ ժամանակով, բայց ներկայի մասին՝ դու միաժամանակ և՛ անցյալում ես, և՛ ներկայում։

Հա՛, նրանց կյանքում անցյալը միշտ ներկա ա։ Էդ նույնն ա, ինչ խոհանոցի սեղանին մի միջնադարյան սկահակ ունենաս. անգամ սովորական հաց ու պանիրը նրբագույն խորտիկ ա դառնում։

Թե չէ, ձեզ թվում ա՝ ի՞նչ ա ժավելի սպիրտը՝ մաքրող հեղու՞կ, քիմիական նյու՞թ։ Չէ՛, ժավելի սպիրտը երևանյան բակային ֆոլկլոր ա, փոքր դոզայով նոստալգին ա, որ կուլ ես տալիս ու հայտնվում անցյալում։

Մեր ներկայի մեջ անցյալ չկա. երբ գնում ենք անցյալ, լրիվ կտրվում ենք ներկայից, ու ապրում ենք անցյալում, ապրում ենք անցյալով, ու ներկան անցնում ա մեր աչքի առաջով, ասես հեռուստացույցի էկրանին։

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են՝ քանդում են մեր տները, կտրում են մեր ծառերը, մսխում են մեր խնայողությունները... Մենք նայում ենք մեր անցյալից, մեզ դուր չի գալիս, բողոքում ենք, անիծում, հայհոյում ու շարունակում ենք ապրել մեր անցյալում. ուժ չունենք անցյալից դուրս գալու։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 1555

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.