Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Սեփական խաչը վերցնելը նշանակում է ուրանալ սեփական մեղավոր կամքը

Սեփական խաչը վերցնելը նշանակում է ուրանալ սեփական մեղավոր կամքը

Սեփական խաչը վերցնելը նշանակում է ուրանալ սեփական մեղավոր կամքը
13.09.2026 | 14:45

«Ով իր հորը կամ մորը սիրում է ինձնից ավելի, ինձ արժանի չէ։ Ով իր որդուն կամ դստերը ինձնից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Եվ ով չի վերցնում իր խաչը և չի գալիս իմ հետևից, ինձ արժանի չէ»։

Մատթ. 10:37-38

Այս խոսքերը կարող են խիստ թվալ, սակայն Քրիստոս այստեղ չի պատվիրում չսիրել ծնողին կամ զավակին։ Նա չի մերժում երկրավոր սերը, այլ ցույց է տալիս սիրո աստվածադիր կարգը։

Եկեղեցու հայրերը ուսուցանում են, որ ծնողը, զավակը և մեզ համար ամենաթանկ մարդիկ չպետք է Աստծուց վեր դասվեն և մեր կյանքում զբաղեցնեն այն տեղը, որը պատկանում է միայն Աստծուն՝ այդպիսով մեզ համար վերածվելով յուրատեսակ կուռքի։ Քրիստոսի հանդեպ սերը պետք է լինի այն չափանիշը, որով ուղղվում, մաքրվում և սրբագործվում է մեր սերը ծնողների, զավակների և մերձավորների հանդեպ։

Երբ մարդ Աստծուն դնում է առաջին տեղում, ծնողների, զավակների և մերձավորների հանդեպ նրա սերն էլ ստանում է իր ճշմարիտ չափն ու տեղը։

Աստծուն սիրող մարդը իր ընտանիքին չի սիրում պակաս, այլ՝ ճշմարիտ և մաքուր սիրով․ ոչ թե եսասիրական կապվածությամբ, տիրելու ցանկությամբ կամ Աստծո կամքին հակառակ սիրով, այլ այն սիրով, որը բխում է Աստծուց։

Իսկ սեփական խաչը վերցնելը նշանակում է ուրանալ սեփական մեղավոր կամքը և պատրաստ լինել Քրիստոսին հավատարիմ մնալու՝ կրելով այդ հավատարմության գինը՝ զրկանք, մերժում, հալածանք, տառապանք, իսկ հարկ եղած դեպքում՝ նույնիսկ սեփական կյանքը։

Քրիստոսի հետևից գնալը հեշտ ճանապարհ չէ։ Այն պահանջում է հավատարմություն հատկապես այն ժամանակ, երբ ճշմարտության հետևից գնալու համար կարող ենք կորցնել մարդկանց հավանությունը, հարմարավետությունը կամ երկրավոր ապահովությունը։

Ով Քրիստոսին սիրում է ամեն ինչից առավել և պատրաստ է վերցնել իր խաչն ու հետևել Նրան, նա է ընտրում ոչ թե անցողիկը, այլ Հավիտենական Կյանքի ճանապարհը։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 269

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.