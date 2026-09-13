Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Գիտակցական ողջ կյանքիս ընթացքում չեմ տեսել գեթ մեկ բժիշկ, որը ցանկանա իր հիվանդի մահը

Գիտակցական ողջ կյանքիս ընթացքում չեմ տեսել գեթ մեկ բժիշկ, որը ցանկանա իր հիվանդի մահը

Գիտակցական ողջ կյանքիս ընթացքում չեմ տեսել գեթ մեկ բժիշկ, որը ցանկանա իր հիվանդի մահը
13.09.2026 | 14:50

Վերջին շրջանում շատերն են փորձում ախտորոշում կամ բուժում փնտրել արհեստական բանականության միջոցով, սակայն AI-ը երբեք չի կարող փոխարինել իրական բժշկին։ Առաջին հերթին, այն չունի ֆիզիկական զննում իրականացնելու հնարավորություն՝ չի կարող շոշափել որովայնը, լսել թոքերը կամ ստուգել ռեֆլեքսները, իսկ առանց լաբորատոր տվյալների ու գործիքային հետազոտությունների ճշգրիտ ախտորոշում դնելն անհնար է։ Բացի այդ, միևնույն ախտանիշը կարող է վկայել բոլորովին տարբեր խնդիրների մասին, իսկ յուրաքանչյուր օրգանիզմ ունի անհատական արձագանք, ինչը նշանակում է՝ ինչ-որ մեկին օգնած միջոցը մեկ ուրիշի մոտ կարող է լուրջ վտանգներ առաջացնել։ Չմոռանանք նաև պատասխանատվության մասին․ AI-ը որևէ կերպ չի պատասխանում իր տված խորհուրդների համար։ AI-ը հիանալի օգնական է հենց մասնագետների համար, բայց ձեր առողջությունը միշտ վստահեք միայն բժշկին։
Որպես բիոֆիզիկ և տվյալների հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեցող մարդ, հավատացնում եմ, որ ԱԲ-ն երբեք չի կարող հիվանդի հետ առանց անմիջական շփման, ճիշտ դիագնոստիկա անել և ճիշտ բուժում նշանակել։
Հուսով եմ, որ առողջ բանականությունը դեռ վերջնականապես չի լքել մեր ժողովրդի ուղեղները և նրանք կդիմեն բժիշկներին։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Ես բժիշկ չեմ և այս հոդվածով առաջ չեմ տանում իմ շահերը։
Առո՛ղջ եղեք։
Դիտվել է՝ 298

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.