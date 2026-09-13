Տաթևի վանքը
13.09.2026 | 15:06
Այն, ինչ քարից էլ հին է, բայց մինչ օրս կենդանի է, ապրում է մեր վանքերում։
Մեր վանքերը թանգարան չեն։ Թանգարանում ամեն ինչ ավարտված է։ Իսկ մեր վանքերում ամեն ինչ դեռ սկսվում է։
Ես միշտ մտածել եմ՝ Տաթևի վանքը չտեսնելը մի տեսակ հանցագործություն է։ Ոչ թե մեր պատմության առաջ, այլ մեր սեփական հոգու առաջ։
Ցավոք, իմ հայրենակիցների մեծ մասը չի տեսել։
Որովհետև Տաթևը պետք չէ պարզապես տեսնել։ Տաթևը պետք է հիշել։ Ինչպես մի բան, որ միշտ գիտեիր, բայց մոռացել էիր։
Տաթև չեն գնում։ Տաթև են բարձրանում։
Եվ վերջին ոլորանից հետո, երբ Որոտանի ձորը բացվում է ոտքերիդ տակ, հասկանում ես, թե ինչու են մերոնք հենց այստեղ կառուցել։
Ոչ թե թաքնվելու համար։
Այլ տեսնելու։
Այստեղից երևում է ամեն ինչ՝ և՛ վտանգը, և՛ փրկությունը։
Երբ աշխարհը ներքևում այրվում էր, մեր պապերը վերևում համալսարան էին բացում։
Սա է Տաթևը։
Քաոսին նետված մեր ամենամեծ հակառակությունը։
Երբ սուրը կտրում էր, նրանք գրիչ էին սրում։
Երբ գյուղերն էին քանդվում, նրանք գմբեթ էին բարձրացնում։
Երբ ժամանակը փորձում էր մեզ ջնջել, նրանք քարով, գրքով ու հավատքով ասում էին՝ մենք այստեղ ենք։
Տաթևի քարերը ժամանակի գույնն ունեն։ Դրանց մեջ դեռ մոմի ծուխ կա, աղոթքի լռություն, հազարավոր ձեռքերով անցած գրքերի շունչ։
Պատերի մեջ դեռ գրքերի շշուկ կա։
Իսկ բակի մեջ կանգնած է նա։
Գավազանը։
Այդ սյունը, որ դարերով ճոճվում է ու չի ընկնում։
Գիտե՞ս՝ ինչու չի ընկնում։
Որովհետև մեր հավատքն էլ է այդպես։
Երկրաշարժից դողում է, ծռվում է, ճոճվում է, բայց չի կոտրվում։
Վերադառնում է իր տեղը։
Մեր ճարտարապետները կարծես գիտեին մի բան, որը մենք այսօր էլ դժվարությամբ ենք հասկանում․ այն, ինչ անշարժ է, կարող է կոտրվել։ Իսկ ապրողը պետք է կարողանա ճոճվել։
Մենք էլ ենք այդպես ապրել։
Ճոճվել ենք։
Դողացել ենք։
Ցրվել ենք աշխարհով մեկ։
Բայց չենք ընկել։
Յուրաքանչյուր հայի սրտում մի Գավազան կա։
Մի բան, որ կարող է ցնցվել, կարող է թեքվել, կարող է կորցնել իր հավասարակշռությունը, բայց ինչ-որ պահի նորից գտնում է իր կենտրոնը։
Մեր լեզվի մեջ։
Մեր հիշողության մեջ։
Մեր մի հիշած աղոթքի մեջ։
Մեր քարերի ու մեր երգերի մեջ։
Գուցե հենց դրա համար էլ մեր վանքերը դեռ ապրում են։
Որովհետև դրանք միայն քարից կառուցված շինություններ չեն։
Դրանք հիշողության տուն են։
Հավատքի տուն են։
Եվ ամենակարևորը՝ վերադարձի տեղ են։
Գնացեք։
Տեսեք։
Դրեք ձեր ձեռքը այդ քարին։
Նա սպասում է։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ