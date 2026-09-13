Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Տաթևի վանքը

Տաթևի վանքը

Տաթևի վանքը
13.09.2026 | 15:06

Այն, ինչ քարից էլ հին է, բայց մինչ օրս կենդանի է, ապրում է մեր վանքերում։
Մեր վանքերը թանգարան չեն։ Թանգարանում ամեն ինչ ավարտված է։ Իսկ մեր վանքերում ամեն ինչ դեռ սկսվում է։
Ես միշտ մտածել եմ՝ Տաթևի վանքը չտեսնելը մի տեսակ հանցագործություն է։ Ոչ թե մեր պատմության առաջ, այլ մեր սեփական հոգու առաջ։
Ցավոք, իմ հայրենակիցների մեծ մասը չի տեսել։
Որովհետև Տաթևը պետք չէ պարզապես տեսնել։ Տաթևը պետք է հիշել։ Ինչպես մի բան, որ միշտ գիտեիր, բայց մոռացել էիր։
Տաթև չեն գնում։ Տաթև են բարձրանում։
Եվ վերջին ոլորանից հետո, երբ Որոտանի ձորը բացվում է ոտքերիդ տակ, հասկանում ես, թե ինչու են մերոնք հենց այստեղ կառուցել։
Ոչ թե թաքնվելու համար։
Այլ տեսնելու։
Այստեղից երևում է ամեն ինչ՝ և՛ վտանգը, և՛ փրկությունը։
Երբ աշխարհը ներքևում այրվում էր, մեր պապերը վերևում համալսարան էին բացում։
Սա է Տաթևը։
Քաոսին նետված մեր ամենամեծ հակառակությունը։
Երբ սուրը կտրում էր, նրանք գրիչ էին սրում։
Երբ գյուղերն էին քանդվում, նրանք գմբեթ էին բարձրացնում։
Երբ ժամանակը փորձում էր մեզ ջնջել, նրանք քարով, գրքով ու հավատքով ասում էին՝ մենք այստեղ ենք։
Տաթևի քարերը ժամանակի գույնն ունեն։ Դրանց մեջ դեռ մոմի ծուխ կա, աղոթքի լռություն, հազարավոր ձեռքերով անցած գրքերի շունչ։
Պատերի մեջ դեռ գրքերի շշուկ կա։
Իսկ բակի մեջ կանգնած է նա։
Գավազանը։
Այդ սյունը, որ դարերով ճոճվում է ու չի ընկնում։
Գիտե՞ս՝ ինչու չի ընկնում։
Որովհետև մեր հավատքն էլ է այդպես։
Երկրաշարժից դողում է, ծռվում է, ճոճվում է, բայց չի կոտրվում։
Վերադառնում է իր տեղը։
Մեր ճարտարապետները կարծես գիտեին մի բան, որը մենք այսօր էլ դժվարությամբ ենք հասկանում․ այն, ինչ անշարժ է, կարող է կոտրվել։ Իսկ ապրողը պետք է կարողանա ճոճվել։
Մենք էլ ենք այդպես ապրել։
Ճոճվել ենք։
Դողացել ենք։
Ցրվել ենք աշխարհով մեկ։
Բայց չենք ընկել։
Յուրաքանչյուր հայի սրտում մի Գավազան կա։
Մի բան, որ կարող է ցնցվել, կարող է թեքվել, կարող է կորցնել իր հավասարակշռությունը, բայց ինչ-որ պահի նորից գտնում է իր կենտրոնը։
Մեր լեզվի մեջ։
Մեր հիշողության մեջ։
Մեր մի հիշած աղոթքի մեջ։
Մեր քարերի ու մեր երգերի մեջ։
Գուցե հենց դրա համար էլ մեր վանքերը դեռ ապրում են։
Որովհետև դրանք միայն քարից կառուցված շինություններ չեն։
Դրանք հիշողության տուն են։
Հավատքի տուն են։
Եվ ամենակարևորը՝ վերադարձի տեղ են։
Գնացեք։
Տեսեք։
Դրեք ձեր ձեռքը այդ քարին։
Նա սպասում է։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 292

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.