Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Հաջիևի գամբիտը

Հաջիևի գամբիտը

Հաջիևի գամբիտը
13.09.2026 | 15:10

Ի՞նչ իմանար Հիքմեթ Հաջիևը, որ Վանք գյուղում Արցախի ձեռագրական ժառանգության մատյանների պատճենները Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններին ցուցադրում է հենց այն ցուցասեղաններում, որոնք ժամանակին ներառված էին Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հին ցուցադրության մեջ: Դրանք 2013 թվականին նվիրել էի Մատենադարանին` Արցախի ձեռագրական ժառանգության նմուշների պատճենները պատրաստելու և Գանձասարի վանքին կից ցուցադրելու համար:
Ճակատագրի ինչպիսի հեգնանք. հենց այդ ցուցասեղաններում ներկայացված էին Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչած երկրների վավերագրերը, այն երկրների, որոնց դեսպանները խիստ հուզվել էին Հաջիևի պատմական «բացահայտումներից»:
Ինչպիսի հեգնանք ու ամոթանք սեփական երկրների հիշողության ու ժառանգության նկատմամբ:
Իսկ Մատենադարանի տնօրեն Արայիկ Խզմալյանը չի՞ ցանկանում արդյոք ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագետներին հրավիրի Մատենադարան և ցույց տա Արցախի ձեռագրական կենտրոնների մատյանների բնօրինակները, որոնց պատճեններից այդքան հուզված ու գրգռված էր Հիքմեթ Հաջիևը:

Հայկ Դեմոյան
Դիտվել է՝ 266

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.