Մանրամասն որոնում (արխիվ)
13.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Լավ ղեկավարի դեպքում պետությունն ապրում ու հզորանում է, վատի դեպքում՝ թուլանում և վերանում

Լավ ղեկավարի դեպքում պետությունն ապրում ու հզորանում է, վատի դեպքում՝ թուլանում և վերանում

Լավ ղեկավարի դեպքում պետությունն ապրում ու հզորանում է, վատի դեպքում՝ թուլանում և վերանում
13.09.2026 | 19:05

Պետության ղեկավարի մասին

Պետությունը դադարում է լինել պետություն, երբ նրա ղեկավարը պետական շահը ստորադասում է անձնականին, խմբակայինին կամ անցողիկ քաղաքականին։

Պետության ղեկավարը կարող է սխալվել, կարող է դժվար որոշումներ ընդունել և նույնիսկ կրել դրանց քաղաքական հետևանքները, բայց նա իրավունք չունի պետության երկարաժամկետ շահը զոհաբերել հանուն իր իշխանության պահպանման կամ քաղաքական պահի պահանջների։

Յուրաքանչյուր իշխանություն ժամանակավոր է, պաշտոնը՝ անցողիկ, իսկ քաղաքական հաղթանակը՝ փոփոխական: Պետությունն է միայն մնայուն, որը լավ ղեկավարի դեպքում ապրում և հզորանում է, իսկ վատի դեպքում՝ թուլանում և վերանում։

Աշխարհը նման օրինակների պակաս չունի, որոնցից մեկն էլ, թերևս, մեր այսօրվա վիճակն է:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 117

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են
Ինչ-որ ճարպիկ մարդիկ սեփականաշնորհել են մեր ներկան, ինչ ուզում՝ անում են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.