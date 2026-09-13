Գոնե էդ քեֆին, որ կազմակերպել էին Շուշիում՝ ՀՖՖ-ի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կառուցած ռեստորանում, մեր աննախադեպին կամ, առնվազն, ԱԽՔ-ին հրավիրեին: Հեչ արդար չէ՝ հա՛մ երկիր տաս, հա՛մ ժողովրդին գաղթական դարձնես, հա՛մ համաձայնես եկեղեցիները ալբանական կոչելուն, հա՛մ էլ շան տեղ քեզ չդնեն: Մի կտոր ոսկորն ի՞նչ էր, կանչեիք, գցեիք՝ գռմռային:
Այդ տեսանյութը պետք է նայեն մեր ռեստորանատերերը, մոտ ապագայում նման ուտուշ-խմուշներ լինելու են իրենց կառուցած հաստատություններում և, բնականաբար, առանց իրենց ներկայության: ՈՒ եթե իրենց թվում է՝ լեզու կգտնեն դրանց հետ, թյուրիմացության մեջ են: Թուրքի հետ լեզու գտնելու միակ տարբերակը կիլոմետրերով ձգվող գաղթի ճամփան է լինելու:
Հ.Գ. Տեսանյութը չեմ դնում պատին, որ էջս չկեղտոտեմ:
Հարություն Հարությունյան