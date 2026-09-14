Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Հակառակորդին սեփական օրակարգի մեջ ներքաշելու մեխանիզմը

Հակառակորդին սեփական օրակարգի մեջ ներքաշելու մեխանիզմը

Հակառակորդին սեփական օրակարգի մեջ ներքաշելու մեխանիզմը
14.09.2026 | 11:45

Հավանաբար քչերին է հայտնի, որ քաղաքական մանիպուլյացիայի կարևոր գործիքներից մեկը «հակադարձ հոգեբանությունն» է։ Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ մարդուն չեն փորձում ուղղակիորեն համոզել անել այն, ինչ ուզում է մանիպուլյատորը։ Փոխարենը ստեղծվում է այնպիսի կոնֆորտ իրավիճակ, որտեղ մարդը սեփական ընտրության և նույնիսկ սեփական հակազդեցության արդյունքում գալիս է անհրաժեշտ եզրակացությանը։

Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հաղորդակցության մեջ այս մեխանիզմի տարրեր կարելի է նկատել։ Դրա կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ ազդեցությունը տեղի է ունենում ոչ միայն ասվածի, այլև առաջացած արձագանքի միջոցով։

Օրինակ՝ իշխանությունը կարող է շրջանառության մեջ դնել մի սուր և վիճահարույց ձևակերպում, որին հաջորդում է բուռն հակազդեցություն՝ քննադատություններ, հայտարարություններ, քննարկումներ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե իշխանությունը հայտնվել է պաշտպանվողի դիրքում, բայց արդյունքում հանրային օրակարգը կառուցվում է հենց առաջարկած «խնդրահարույց» թեմայի շուրջ։ Քննադատելով այդ թեզը՝ ընդդիմախոսները կարող են օրերով պահել այն հանրային ուշադրության կենտրոնում։

Սա հակադարձ հոգեբանության կարևոր մեխանիզմներից է․ հակազդեցությունը կարող է դառնալ սկզբնական մեսիջի տարածման միջոց։

Մեկ այլ տարբերակ է «արգելված թեմայի» էֆեկտը։ Սա այն դեպքն է, երբ որևէ գաղափար չափազանց կտրուկ ներկայացվում է որպես վտանգավոր, անընդունելի կամ հետադիմական, և աստիճանաբար դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը կարող է ոչ թե նվազել, այլ աճել։ Մարդկանց մոտ առաջանում է բնական հարց՝ իսկ ինչո՞ւ է իշխանությունն այդքան կտրուկ արձագանքում դրան։

Մյուս կարևոր մեխանիզմը հակառակորդին սեփական օրակարգի մեջ ներքաշելն է։ Եթե իշխանությունը որևէ սուր թեզ է առաջ քաշում, իսկ ընդդիմախոսները սկսում են միայն դրա հերքմամբ զբաղվել, իշխանությունը պարտադիր չէ, որ հաղթի իր փաստարկով։ Բավական է, որ կարողանա ստիպել բոլորին խոսել իր ընտրած թեմայի մասին։

Այստեղ կարող է աշխատել նաև «սադրանք–արձագանք» մեխանիզմը (սրա հարյուրավոր օրինակների ականատես ենք եղել ԱԺ-ում)։ Որպես կանոն, ընտրվում է այնպիսի ձևակերպում, որի կոշտ արձագանքը կանխատեսելի է։ Հակառակորդները բարկանում են, կոշտ պատասխան են տալիս, և ուշադրությունը տեղափոխվում է արդեն նրանց վարքագծի վրա։ Սկզբնական հարցը հետին պլան է մղվում, իսկ իշխանությունը ստանում է իրեն պաշտպանվող կողմ ներկայացնելու հնարավորություն։

Փաշինյանի քաղաքական հաղորդակցության մեջ առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև «սովորական մարդու» կերպարի կառուցումը։ Ընտանիքը, առօրյան, հեծանիվը, սուրճը, երաժշտությունը, խոհանոցային տեսանյութերը և նմանատիպ բովանդակությունը ստեղծում են ոչ այնքան պաշտոնյայի, որքան «ձեզանից մեկի» կերպար։ Այդ կերպարի պայմաններում քաղաքական քննադատությունը կարող է ընկալվել ոչ թե որպես իշխանության քաղաքականության, այլ անձի դեմ ուղղված հարձակում։

Նույն մեխանիզմը կարող է գործել քաղաքական արժեքների բառապաշարի դեպքում։ Օրինակ՝ «խաղաղություն» հասկացությունը կարող է ներառել այնքան լայն քաղաքական շրջանակ, որ կոնկրետ որոշումների քննարկումը փոխարինվի պարզ բարոյական հակադրությամբ՝ խաղաղությո՞ւն, թե՞ պատերազմի վտանգ։ Այդ դեպքում իշխանության քաղաքականությունը քննադատողը կարող է հայտնվել խաղաղությանը դեմ հանդես եկողի դիրքում, նույնիսկ եթե նրա քննադատությունն իրականում վերաբերում է այդ քաղաքականության կոնկրետ հետևանքներին։

Այս ամենի հիմքում մի ընդհանուր սկզբունք կա․ մարդուն պարտադիր չէ համոզել։ Ավելի արդյունավետ է ձևավորել այն միջավայրը, որտեղ նրա բնական հույզը՝ հետաքրքրությունը, հակադրությունը, բարկությունը կամ վախը, սկսում է աշխատել քաղաքական նպատակի ուղղությամբ։

Փաշինյանի քաղաքական պատասխանատվությունը հենց այստեղ է սկսվում․ պետության ղեկավարի դիրքից հասարակական հույզերը, վախերն ու հակադրությունները քաղաքական նպատակով շահարկելը փոխում է ոչ միայն քաղաքական պայքարի բնույթը, այլև հասարակության նկատմամբ իշխանության պատասխանատվության չափը։ Իրականում այն պահից, երբ հանրային արձագանքը դառնում է իշխանության քաղաքական տեխնոլոգիայի մաս, իշխանությունը պատասխանատու է նաև այդ արձագանքի հետևանքների համար։

Ըստ էության՝ «հակադարձ հոգեբանության »ամենամեծ վտանգը հենց դրա անտեսանելիությունն է։ Մարդը կարող է կարծել, թե ինքն է ազատորեն ընտրում իր արձագանքը, մինչդեռ նրա հույզերի, հակադրության և նույնիսկ բողոքի ուղղությունը կարող է նախապես ձևավորված լինել։ Ամենաարդյունավետ մանիպուլյացիան այն է, երբ մարդուն չեն ստիպում մտածել քո ուզածի պես, այլ այնպես են կառուցում իրավիճակը, որ նա սեփական ընտրությամբ գալիս է քեզ անհրաժեշտ արձագանքին։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 100

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Զրույց Վարպետի հետ
Զրույց Վարպետի հետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.