Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Զրույց Վարպետի հետ

Զրույց Վարպետի հետ

Զրույց Վարպետի հետ
14.09.2026 | 12:21

Համո Սահյանն ասում էր. «Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,

Չգիտեմ, ինչու՞ է այսպես»։

Ասեմ, Վարպետ.

Որովհետեւ, Հայաստանը երկրագնդի վրա միակ տարածքն է Հայրենիք կոչված, որ Սրբազան հողակտոր է համարվում, մանավանդ՝ Հայի համար։

Ծնկներդ ծալվում են, Վարպե՛տ, եւ որովհետեւ, Հայաստանն այն միակ քարաբեկորն է երկրի վրա, որտեղ միայն կարող է տիեզերական պատերազմի արդյունքում, երկնքի ու գետնի իրար հուժկու զարկից բարձրացող դումանի ու կրակների միջից Վահագնը ծնվել, ու դեռ մանուկ՝ վիշապներ խեղդել։

Հայաստանն այն միակ ջրաստանն է երկրի վրա, որտեղ, մայրը կարող է միայն երկու բուռ ջրից հղանալ ու Սանասար, Բաղդասար եղբայրներ ծնել։ Որտեղ՝ Նահապետ Հայկի լայնալիճ աղեղից արձակած եռաթեւ նետի ընթացքից միայն կարող էր Բելը՝ գահավիժել։

Հայաստա՜ն…

Հայաստանն աշխարհի երեսին, այն միակ հողակտորն է, որի վրա ապրող քաջը միայն կարող է իր Թուր Կեծակին զարկել ու պատռել ժայռաբեկորն ու փակվել նրա մեջ։

Հայաստա՜ն…

Հայաստանն այն տարածքն է երկիր մոլորակի վրա, որտեղ՝ Արքաներն հրաժարվել են մարդկային կյանքեր զոհաբերել իրենց պաշտելի աստվածներին։ Հենց դրա համար է, որ Հայաստան ասելիս ծնկներդ ծալվում են, Վարպե՛տ։

Հայաստան երկիրն այն դրախտավայրն է, որտեղից հոսող չորս գետերի՝ Տիգրիսի, Եփրատի, Ճորոխի ու Արաքսի միջնամասում միայն կարող էր Եդեմը ծաղկել։

Հայաստան ասելիս, ծնկներդ ծալվում են, որովհետեւ նրա տերերն են միայն ոչնչից Հայրենիք կերտում։ Պայքարը՝ սկզբունքի վերածած։

Հայաստանն այն Հայրենիքն է, որի զավակները կարող էին միայն այդ Հայրենիքի սիրույն Լիզբոն բարձրանալ ու… ապացուցել աշխարհին, որ անառիկ բերդերը կառուցված են գրավելու համար։

Հայաստանը հսկաների այն երկիրն է, որոնք կարող են անմռունչ պարգեւել որդիներ ու այդ զավակները մռնչալով դեպ Շուշի քայլեն…

Հայաստանն աշխարհի որձն է… Վարպե՛տ…

Չնայած գիտե՛մ, որ գիտեիր պատճառը ծնկներիդ ծալման։

Ների՛ր Վարպետ… Թոռան արքով խոսեցի…

Արա Նախշքարյան

Դիտվել է՝ 78

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP․ ճանապարհ դեպի խաղաղությո՞ւն, թե՞ Սյունիքի վրա մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի նոր փուլ

TRIPP-ի՝ «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» ծրագրի շուրջ արդեն այնքան է խոսվել, որ կարելի է հեշտությամբ մոլորվել իրարամերժ գնահատականների մեջ։ Մի կողմից՝ Հայաստանի իշխանություններն են համոզում, որ բացվում է տնտեսական զարգացման, խաղաղության և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների նոր դարաշրջան...

Սոցցանցային գրառումներ

Զրույց Վարպետի հետ
Զրույց Վարպետի հետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.