Մատենադարանին՝ 15-րդ դարի բացառիկ ձեռագիր մատյան՝ Շարակնոց
14.09.2026 | 13:04
Գաբրիել Չենբերջյանը և իր ընտնիքը տասնյակ տարիներ շարունակ աջակցություն են ցուցաբերել համահայկական նախաձեռնություններին և իհարկե՝
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, ընդ որում՝ առանց ավելորդ հնչեղության, գովազդի, ակնկալիքների:
Չենբերջյանները Հայաստնում երբևէ բիզնեսով չեն զբաղվել, պետական հովանավորչությամբ գործարքներ չեն իրականացրել, հիմնական բիզնես գործունեությունը ծավալել են Սիրիայում և Ֆրանսիայում:
Իրագործելով կնոջ՝ Անժել Չենբերջյանի կամարտահայտությունը, վերջինիս մահվան քառասուն օրը լրանալու առիթով, Գաբրիել Չենբերջայնը Մաշտոցի անվան Մատենադարանին նվիրաբերեց 15-րդ դարի բացառիկ ձեռագիր մատյան՝ Շարակնոց, գրված 1491թվականին։
Միքայել ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ