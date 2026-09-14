Մանրամասն որոնում (արխիվ)
14.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Դուք արժանացաք ձեր մանկամիտ մոլորության արդյունքին

Դուք արժանացաք ձեր մանկամիտ մոլորության արդյունքին

Դուք արժանացաք ձեր մանկամիտ մոլորության արդյունքին
14.09.2026 | 18:03

Ձեզ բոլորիդ խաբեցին ժողովրդավարության կիսատ-պռատ քարոզով, և դուք, մանկահասակ երեխայի պես, հավատացիք դրան:

Հավատացիք, թե ժողովրդավարությունը բազմակարծությունն է, այնինչ, ժողովրդավարությունը ոչ թե բոլորի կարծիքն հաշվի առնելն էր նշանակում, այլ այդ կարծիքները լսելը և դրանցից ամենառացիոնալ ու պրոֆեսիոնալ եզրահանգումները դուրս բերելը:

Հավատացիք, որ ժողովրդավարությունը հանդուրժողականությունն է, այնինչ, հանդուրժողականությունը վերաբերում էր միայն անվտանգ համակեցությանը և ոչ՝ հակապետական ու հանցավոր տարրերի գործելու իրավունքին:

Հավատացիք, որ ժողովրդավարությունը ձեզ համար դուռ է բացում դեպի քաղաքակիրթ և զարգացած աշխարհ, այնինչ, այդ աշխարհում տեղ ունեն միայն նրանք, ովքեր մինչ օրս հավատարիմ են վայրի աշխարհի կանոններին՝ Ջունգլիի օրենքին (Արցախում միջազգային բորենիների վերջին հավաքը սրա հերթական ապացույցն է):

Դուք մանկահասակ երեխաների պես հավատացիք, որ պետության կառավարումն ու անվտանգությունը կարելի է վստահել «ժողովրդավարությանը», դուք արժանացաք ձեր մանկամիտ մոլորության արդյունքին, բայց դուք մինչ օրս գերադասում եք այդ «քաղցր սուտը» ցավոտ իրականությունից:

Կարծիքի, առավելևս, տգետ և անգրագես բազմակարծության վրա անհնար է պետություններ կառավարել: Մինչ դուք պատրանքային «ժողովրդավարություն» եք խաղում, գեհենի լեզուներն իրենց չարագույժ բոցերով այրում են ամենը, երկիրը նորօրյա Բաբելոնի է վերածվել:

Շարունակեք ճաշակել ձեր փափագած «ժողովրդավարությունը», այն իր ամբողջ շուքով կլանել է բոլորիդ. թշնամին երազում նույնիսկ չէր տեսնի այս արդյունքները:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 72

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Զրույց Վարպետի հետ
Զրույց Վարպետի հետ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.