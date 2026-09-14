Ձեզ բոլորիդ խաբեցին ժողովրդավարության կիսատ-պռատ քարոզով, և դուք, մանկահասակ երեխայի պես, հավատացիք դրան:
Հավատացիք, թե ժողովրդավարությունը բազմակարծությունն է, այնինչ, ժողովրդավարությունը ոչ թե բոլորի կարծիքն հաշվի առնելն էր նշանակում, այլ այդ կարծիքները լսելը և դրանցից ամենառացիոնալ ու պրոֆեսիոնալ եզրահանգումները դուրս բերելը:
Հավատացիք, որ ժողովրդավարությունը հանդուրժողականությունն է, այնինչ, հանդուրժողականությունը վերաբերում էր միայն անվտանգ համակեցությանը և ոչ՝ հակապետական ու հանցավոր տարրերի գործելու իրավունքին:
Հավատացիք, որ ժողովրդավարությունը ձեզ համար դուռ է բացում դեպի քաղաքակիրթ և զարգացած աշխարհ, այնինչ, այդ աշխարհում տեղ ունեն միայն նրանք, ովքեր մինչ օրս հավատարիմ են վայրի աշխարհի կանոններին՝ Ջունգլիի օրենքին (Արցախում միջազգային բորենիների վերջին հավաքը սրա հերթական ապացույցն է):
Դուք մանկահասակ երեխաների պես հավատացիք, որ պետության կառավարումն ու անվտանգությունը կարելի է վստահել «ժողովրդավարությանը», դուք արժանացաք ձեր մանկամիտ մոլորության արդյունքին, բայց դուք մինչ օրս գերադասում եք այդ «քաղցր սուտը» ցավոտ իրականությունից:
Կարծիքի, առավելևս, տգետ և անգրագես բազմակարծության վրա անհնար է պետություններ կառավարել: Մինչ դուք պատրանքային «ժողովրդավարություն» եք խաղում, գեհենի լեզուներն իրենց չարագույժ բոցերով այրում են ամենը, երկիրը նորօրյա Բաբելոնի է վերածվել:
Շարունակեք ճաշակել ձեր փափագած «ժողովրդավարությունը», այն իր ամբողջ շուքով կլանել է բոլորիդ. թշնամին երազում նույնիսկ չէր տեսնի այս արդյունքները:
Էլիզա Առաքելյան