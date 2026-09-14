«Ներողություն, Պյերո՛...» կամ «պեՌաշկիապատումը»՝ 2 տարի անց

Ֆեյսբուքյան հիշեցումը ստիպեց մտաբերել «Իրատեսի» փոխխմբագիր Լիլի Մարտոյանի դիպուկ ու տեղին քննադատությունը․
«Պյերոն անճարակ ու անվնաս կերպար է, անպատասխան սիրո համաշխարհային սիմվոլ։ Սխալ է՝ գրական աշխարհում ծառայից տխուր «արվեստագետի» վերածված, կատակերգությունից հոգեբանական ու փիլիսոփայական դրամայի առանցքային դեմք դարձած այս անմեղին համեմատել հայտնի «պեՌաշկի» ուտողի հետ»։
Այսօր ինքնաքննադատորեն պետք է խոստովանեմ՝ «Լիլին ճիշտ էր, ես՝ սխալ»։
Այո՛, աններելիորեն մեղանչել եմ անհուսորեն սիրահարված ու բարի Պյերոյի առաջ։
2024-ի սեպտեմբերի 14-ին գրված «MADE IN TURKEY» շարքի «Մեկ դերասանի թատրոն` հոգեբանական-ժեստային «հարուստ» լուծումներով» վերտառությամբ հատվածում «Պյերո» էի անվանել մերօրյա գլխավոր խեղկատակին։ Երկու տարի անց միայն հասկացա՝ երբ հարցին մոտենում ենք գրական-թատերական կերպարների տեսանկյունից, ապա Պյերոն (օրինակ՝ Ալեքսեյ Տոլստոյի կամ Ալեքսանդր Բլոկի ընկալումներով) ողբերգական, տխուր, բարի ու սիրահարված հերոս է: Նա անկեղծորեն տառապում է, դրամատիկ է, բայց ո՛չ երբեք՝ չար ու նենգ:
Հետևապես, մեղք գործելուն հավասար մի բան է այդ բարի ու խղճուկ կերպարին համեմատել հային «ձեթախառն» անհեթեթություններով «տապակող»՝ կառավարական բուրգի գագաթին տնկված անանցյալ ու մերկոտն աբսուրդի հետ։
Պյերոն գոնե ողբերգական անկեղծությամբ էր օժտված, որն ընթերցողի կարեկցանքն էր հարուցում, իսկ այստեղ գործ ունենք զուտ պալատական խեղկատակության հետ։
«Ների՛ր ինձ, տառապյալ Պյերո» շշունջով, կրկին վերընթերցեցի երկու տարվա վաղեմության այս հրապարակումն ու վերստին համոզվեցի՝ մերօրյա «Մեկ դերասանի թատրոնում» փոխվում են դեկորացիաներն ու երանգները, բայց ոչ երբեք՝ «պեՌաշկիատիպ» մտածողությունը։
Իսկ երբ մանկության անհաս գագաթները և ուղղաթիռային «ճոխությունները» դառնում են պետական մտածողության հիմնասյուն, արդյունքում ստանում ենք անվերջանալի ողբերգազավեշտ, որտեղ դերասանը վաղուց բոլորին ձանձրացրած նույն դեմքն է։
Հանդիսատե՞սը...
Դեռևս ստիպված դիմանում է «հոգեբանական-ժեստային» վայրիվերումներին։
Վերընթերցենք միասին և ստուգենք՝ որքանո՞վ է փոխվել պատկերը։
·
MADE IN TURKEY
(ուղեցույց նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության վերջին վեց՝ 2018-2024 թթ., տարիների պատմությունը)
ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ
Մեկ դերասանի թատրոն` հոգեբանական-ժեստային «հարուստ» լուծումներով
(կամ` ներկայացման պրեմիերա` մանկության տարիների «անհաս գագաթը»` «պեՌաշկին»)
«ՊԵՌԱՇԿԻ» ԿԱՄ ՏՈՆ, ՈՐԸ ՄԻ՛ՇՏ ՔԵԶ ՀԵՏ Է
Որքան էլ աբսուրդի ժանրից է, այնուամենայնիվ, մտովի փորձենք կենդանություն «պարգևել» ներքին որևէ իմաստից ու տրամաբանությունից զուրկ, իրականության վերարտադրման հիմնական ատրիբուտին` «պեՌաշկուն» ձոնված անհեթեթ մի տեսարանի:
Վլադիմիր Պուտինը գլխապատառ ընդհատում է արձակուրդը և, 10-օրյա ուշացումով, փորձում է «ինչ-որ» բան ասել իրեն վերաբերվող ճշգրիտ ինֆորմացիա (հղումը` Հ.Գ.1-ում) հրապարակած լրատվամիջոցին (տվյալ պարագայում` «Իրատեսին») ու նրա հեղինակին (Սևակ Վարդումյանին), անտեսելով ՌԴ նախագահի գրասենյակի` հասցեատիրոջն արդեն իսկ ուղարկած (կրկին 10-օրյա ուշացումով) պատասխանը (հղումը` Հ.Գ.2-ում):
Որքան էլ դժվար է, այնուհանդերձ, ազատ թռիչք հաղորդենք մեր երևակայությանը:
Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ձեռքերի, աչքերի, ողջ մարմնի աննորմալ շարժումներով, ասել է` ժեստիկուլյացիայով, կիսատ-պռատ, մեկը մյուսին չլրացնող մտքերի խառնիխուռն վայրիվերումներից հետո, օձաբարո ժպիտը դեմքին բարձրաձայնում է.
«Ա՛յ, էստեղ մեզ ուղղված քլնգոցը խիստ տեղին է, որ սրանց ձեռքը դեռ էնքան փող կա, որ բացի պեռաշկիից ուրիշ բան էլ կարող են առնել»:
Բեմական խաղի տրամաբանությունը պահանջում է`
- Վարագու՛յր:
Եզրահանգում-անոտացիա:
Տղամարդուն, այն էլ պետության առաջին դեմքի բարձունքից, ամենևին հարիր չէ մանկության անուրջների «պեՌաշկուն» խճողված ասելիքը մատուցել այնպիսի ճենճա«բուրմունք» փաթեթով, որի արտաշնչանքը վնասի նամակ«ընկալի» հոտոտելիքի զգայական նյարդաթելերի վերջնամասերը, իմա` ռեցեպտորները:
Իսկ ձեթախառն «հարվածի» ուժգությունն «ախտահարի» սրտխառնոցով ուղեկցվող ո՛չ միայն ներկա, այլև ապագա անդրադարձումները միջադեպին:
Չնայած, Պուտինին որտեղի՞ց երևակայության այնպիսի՜ հզոր ու հարուստ սլացք, որ ասելիքը հրամցնի ՀՀ գլխավոր թավշակալած «հանճարի» արտառոց-այլասացիկ բանաձևումներով:
Նաև` «չտես» Պուտինը որտեղի՞ց իմանա`
ա) ի՞նչ է «պեՌաշկին», որ երկրի ղեկավար «դրվելուց» հետո էլ հարատև հիշում, իսկ ձեռքդ ընկնելիս էլ խփշտում ես դեմքիդ իջած երանելիությանը շաղախված:
Ի՜նչ իմանա, որ «պեՌաշկին» իսկական տոն է, որը Փարիզի նման` մի՛շտ քեզ հետ է:
բ) Ի՞նչ է ուղղաթիռը, որով մեկնում ես Իջևան` մասնակցելու ընկերոջդ ծննդյան արարողությանը:
գ) Ի՞նչ է նշանակում փողով «լրագրող ու ցուցարար առնելը», և բազում ու բազմապիսի անհեթեթություններ:
Հնարավո՞ր է պատկերացնել` Պուտինը սպառնում է իր երկրի որևէ լրատվամիջոցի (տվյալ դեպքում «Իրատեսին»), թե.
«ՀՀ վարչապետի ուղղաթիռից մտադիր եմ օգտվել ցանկացած պահի, երբ դա անհրաժեշտ կլինի իմ գործունեության համար, ինչպես օգտվում եմ վարչապետի ավտոմեքենայից, աշխատասենյակից, հատուկ կապից»:
Բացականչություն.
- Է՜, օգտվի՜ր, սակայն ինչու՞ կպոռաս ու նիզակ կճոճես:
Ե՞վ…
Հարկադրական դադար:
Պատմություն կերտող հզոր անհատի` Վլադիմիր Պուտինի, «վրայով» չէ աշխարհի ծաղրածուն դարձած պալատական միմոսի ոչ միայն կերպարային, այլև բովանդակային «հագուստը»:
Պահի խորհուրդն է` ասպարեզ կանչել իսկական Պյերոյին:
Հա՜—հա՜—հա՜․․․— Իրո՛ք հանճարեղ խորհուրդ․․․
— Այդ իրո՛ք նրա դերն է իսկական...
— Ընդմիջումների խեղկատակ — հերո՜ս․․․
— Ե՛վ սքանչելի, և՛... հերոսական․․․
— Այդ դերը նրան իրո՜ք սազում է...
— Շարունակեցե՛ք ներկայացումը․․․
(Ես չէ՛, Չարենցն է ասում):
«ՈՂԲԵՐԳԱԿ» ՊՅԵՐՈՆ ՈՒ ՆՐԱ ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ԶԱՌԱՆՑԱՆՔՆԵՐԸ
Հնչեց մեր օրերի «բացառիկ արժեքավոր», ասել է` ունիկալ ողբերգազավեշտի սկիզբն ավետող զանգը:
Մեկ դերասանի թատրոն` հոգեբանական-ժեստային «հարուստ» լուծումներով:
Չկա՛ դրամատուրգ, չկա՛ բեմադրիչ, չկա՛ միզանսցեն (դեկորացիա, երաժշտություն, լուսավորություն):
Բայց բոլոր «չկա»-ները մեկտեղված են մերօրյա Պյերոյի կերպարում:
Ինքը գրում է, ինքը կարդում, ինքը խաղում` ներկայացնելով գործողությունը և՛ ժամանակի, և՛ տարածության մեջ:
Նաև` դրամայի կարևոր բաղկացուցիչներից մեկին` սեփական հոգեվիճակը բացահայտող «մոնոլոգին» զուգահեռ, արտառոց իրազեկումներով «լուսավորում» է ակամա հանդիսատեսին:
Զորօրինակ.
«Ընդհանրապես ուղղաթիռը ճոխություն չէ, այլ փոխադրամիջոց»:
Կամ`
«Մենք սահմամափակված ենք օրենքով և արդյունավետ ինստիտուտների չգոյությամբ»:
Նաև` ինքնախոստովանական ցուցմունք ապագայի համար.
«Բա՜ ժողովուրդ ջան, տասնյակ տարիներ ձեզ նման լուրերով են խաբել-թալանել»:
(Վկա` «Հայկական ժամանակի» ցանկացած տարվա, ցանկացած օրվա, ցանկացած համարի` դեզինֆորմացիայով գերհագեցած, ընթերցողին մոլորության մեջ գցող «դեղին հագած» ցանկացած լուր-Փ.Մ.):
Դադա՛ր:
Ընդհատել «լուսավորչական» ինքնագործունեությունը:
Այլապես, կկորցնենք ժամանակի` արդեն դերի մեջ մտած հզոր «ողբերգակի»` Պյերոյի, աննախադեպ-«բացառիկ» զառանցանքներին հաղորդակցվելու երանելի հնարավորությունը:
«… ուզում են համոզել, թե էսօրվա կառավարությունն էլ է նույն կերպ ձեզ խաբում-թալանում:
Նրանց ասածի իմաստն էն է, որ մենք ավելի լավ էինք խաբում-թալանում. ընթացքում ձեզ որդնած բրինձ էինք բաժանում, ատամի պրոտեզ, ընտրակաշառք»:
«Իսկ մի շարք լարատվամիջոցների համար երկրում իսկապես բան չի փոխվել. նրանք ինչպես սնվել, այնպես էլ շարունակում են սնվել սերժառոբական հայրենաթալան ավարից»:
«Բայց դե մենք սահմամափակված ենք օրենքով և արդյունավետ ինստիտուտների չգոյությամբ: Նաև այս հարցերը կլուծվեն անպայման՝ օրենքի և իրավունքի հիման վրա»:
Ո՞րն է այս «հոգեբանական տեռորի» հիմնական ասելիքը:
Թերևս, պահն օգտագործելով «օվերտոնի պատուհան» բացել առաջիկայում սպասվող ճիվաղային ինչ-ինչ գործողությունների համար:
Պյերոյի ծածկագրված խոսքի թարգմանությունը.
1. Ժողովու՛րդ, քանի որ չեն գործում օրենքներն ու ինստիտուտները, ուրեմն երբ պահը գա, իմ սուլոցով` միացյալ ուժերով, հանց խուժան, լցվում ենք փողոցներն ու շրջափակում դատարանները:
Ծեծեք ու ասֆալտին փռեք անհնազանդներին: Բոլո՛ր նրանց, որ կգործեն իմ կամքին հակառակ, «դուխով» ծեփեք պատերին:
2. «Իրատե՛ս», «թևերդ յուղի»` կտրելու եմ: Ես լինեմ երկրի միակ «ասողը» ու դու համարձակվես կնոջս` ճաշկերույթների տեսքով կազմակերպած ռեկետներից կամ իմ` ուղղաթիռով Իջևան գնալուց վայրահաչե՞լ:
Փակե՛լու, լռեցնելու՛ եմ շնաբարո գործունեությունդ:
Փիրուզա ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Ծաղրանկարը` ՆԻԿՕ-ի (Նիկոլայ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ)
Հ.Գ.1 «Պատգամավոր ընկերոջ ծնունդին ուղղաթիռով է Իջևան գնացել»
Հղումը`
https://www.irates.am/hy/1563827884
Հ.Գ.2 Հղումը`
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/pfbid02bibxduwX7eGYzXfPQDbgF5hvSndz7AGX1gyASmyoqLrZCJtbQcjojJnAr5DUiJBFl
Հ.Գ.3 «Պարո՛ն Փաշինյան, Ավինյանը, Մակունցը, Թորոսյանը, Բադասյանը և այլոք «ծխեցնում են ՀՀԿ-ական պատգամավորի գարեջրատունը». դա՛ էլ հերքեք»
Հղումը`
https://www.irates.am/hy/1564596752...