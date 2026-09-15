Հանդարտ զորություն
15.09.2026 | 00:02
Սեպտեմբերի 15
Հանգստություն գտիր Ինձ մոտ: Երբ հոգնած մարմնի բնությունը ապստամբում է, այդ իր կանչն է հանգստի: Հանգիստ եղիր, մինչև Իմ կենսական զորությունը ներհոսի ու համակի քո ողջ էությունը:
Ապագայի համար վախ մի ունեցիր: Հանգիստ ու անշարժ եղիր, այդ հանգստության ու անշարժության ժամանակ անհրաժեշտ զորությունը կգա ու կմնա քեզ մոտ:
Աշխարհն իր զորությունը տեսնում է անդադար գործունեության մեջ. իսկ Իմ թագավորության մեջ այս է չափանիշը` զորությունը հանդարտության մեջ է կայանում:
«Հանդարտության ու վստահության մեջ պիտի լինի քո զորությունը»:
Ի՜նչ խոստում, ի՜նչ փառավոր իրագործում: Խաղաղության զորություն և զորության խաղաղություն:
Հանգստություն գտիր Ինձ մոտ: Ինձնից վերցրու զորությունդ:
Մեկնաբանություններ