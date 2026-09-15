Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Երբ խաթարվում է իշխանության և պետության միջև ամենակարևոր սահմանը

Երբ խաթարվում է իշխանության և պետության միջև ամենակարևոր սահմանը

Երբ խաթարվում է իշխանության և պետության միջև ամենակարևոր սահմանը
15.09.2026 | 10:45

Իշխանությունների մասին

Իշխանությունները կարող են փոխվել, կարող են փոխվել նաև քաղաքական իրավիճակները, սակայն անփոփոխ են պետության հիմնարար շահերը։

Պետական գործիչը պարտավոր է մտածել ոչ միայն իր պաշտոնավարման ժամկետի, այլև այն ժամանակի մասին, երբ ինքն այլևս իշխանության չի լինելու։

Երբ իշխանությունը սկսում է պետությունը դիտարկել որպես սեփական քաղաքականության միջոց, իսկ պետական շահը՝ որպես իշխանության պահպանման գործիք, խաթարվում է իշխանության և պետության միջև ամենակարևոր սահմանը։

Իսկ այն իշխանությունը, որն այդ սահմանը չի տեսնում, վաղ թե ուշ կանգնում է ամենավտանգավոր ընտրության առաջ՝ ծառայել պետությա՞նը, թե՞ պետությունն օգտագործել սեփական, նեղանձնական նպատակների համար։ Այդ ընտրությունից էլ սկսվում է պետության ուժը կամ, հակառակը՝ նրա թուլացումը։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.