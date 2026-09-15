Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Մենք բոլորս պարտական ենք Ղարաբաղյան շարժմանը

Մենք բոլորս պարտական ենք Ղարաբաղյան շարժմանը

Մենք բոլորս պարտական ենք Ղարաբաղյան շարժմանը
15.09.2026 | 11:44

Շատերը կարծում են, որ Ղարաբաղյան շարժումը միայն Արցախ ազատագրելու ու ծանր պատերազմի մասին էր, որը մեզ բերեց երկրորդ կործանարար պատերազմը ու Արցախի վերջնական հայաթափումը, բայց էդքան էլ այդպես չի:Ղարաբաղյան շարժման շնորհիվ կանխվեց ՀՀ հետագա իսլամացումը թեկուզ խաղաղ պայմաններում:Պատկերացրեք եթե չլիներ Ղարաբաղյան շարժումը, ապա այսօր Հայաստանում կապրեր մոտավոր 1 մլն ադրբեջանցի, խորհրդարանում մանդատների մոտ 30%-ը կլիներ իրենցը:Հաշվի առնելով իրենց դեմոգրաֆիկ տեմպերը, հնարավորա 2070-ից հետո իրենք լինեին մեծամասնություն մեր երկրում:
Երեկ Հաջիևը Գանձասարում օտարերկրյա դեսպաններին ցույց էր տալիս դատարկ գրքեր, որոնք ներկայացվում էր որպես հայոց պատմություն և հայկական հետքի առկայությունը Արցախում:Էս շղթայի տրամաբանությամբ եթե չլիներ Ղարաբաղյան շարժումը, ունենալաով ֆիզիկական ներկայություն ՀՀ-ում, թողնելով որոշակի հետագիծ մոտ 100 տարի հետո մեր երկիրը ներկայացվելու էր որպես 100% -անոց ադրբեջանական հող ադրբեջանցիների բնակեցվածությամբ:
Շնորհակալություն Ղարաբաղյան շարժմանը և նրա մասնակիցներին, որոնց շնորհիվ մեր սերունդը գոնե հնարավորություն ունի ճիշտ քայլերի ու զարգանալու դեպքում փրկել ՀՀ-ի ապագան, ու փակել իսլամացման ճանապարհները:
Կեցցե Հայաստանի անկախ հանրապետությունը:

Վրույր ՔՈՉԱՐՅԱՆ:

Լուսանկարում՝ Իսլամի տարածման քարտեզը՝ առաջ և հիմա:
Դիտվել է՝ 119

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.