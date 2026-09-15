Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ինքնախաբեություն

Ինքնախաբեություն

Ինքնախաբեություն
15.09.2026 | 11:50


Հայ հասարակության մի հատվածն Էքստազի մեջ է. Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն, Արցախում տեղի ունեցած անզուսպ խրախճանքից հետո, այցելել է Մատենադարան։ Ավելին, սոցիալական ցանցերում ցնծում են այն բանից, որ «white mistress»-ը, բարեհաճել է հայտարարել, թե ինքը կասկածի տակ չի դնում այն փաստը, որ Ղարաբաղում առկա է «հարուստ հայկական հետք»։ Սակայն մեր զրույցը նրա մասին չէ...
Հիքմեթ Հաջիևը, ինչպես և Իլհամ Ալիևը, ամենևին էլ անգրագետ չեն. նրանք առանց «բարձրաստիճան հյուրերի» և «white mistress»-ի էլ գերազանց գիտեն, որ կեղծում են պատմությունը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը դիվանագիտական կորպուսի հետ օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում ցուցադրաբար հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացնում էր որպես «Կովկասյան Աղվանքի մշակութային ժառանգություն»։
Բաքվի նմանատիպ հայտարարությունները՝ Բաքվի գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարների դեմ իրականացվող դատական ֆարսի հետ մեկտեղ (մի գործընթաց, որի վարագույրը փոքր-ինչ բացեց ԼՂՀ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, ով դե ֆակտո հայտարարում է, որ Ալիևն այսօր դատում է Հայաստանին «2020 թվականի ագրեսիայի» համար), ի ցույց են դնում դաժան իրականությունը. Ադրբեջանը համակարգված կերպով կառուցում է կեղծ իրավական և պատմական բազա։ Մշակութային ժառանգությունը ջնջվում կամ վերագրվում է՝ հայերին «եկվոր ժողովրդի» պիտակ կպցնելու համար, իսկ քաղաքական մակարդակում հող է նախապատրաստվում Հայաստանի Հանրապետությունը 44-օրյա պատերազմում «ագրեսոր» ճանաչելու համար։ Ո՛չ թե Արցախին, այլ հենց Հայաստանի՛ն։
Սա գոյաբանական սպառնալիք է պետականությանը, և դրան պետք է արձագանքեն ոչ թե Մատենադարանը կամ Հայ Առաքելական Եկեղեցին, այլ Հայաստանի Անվտանգության խորհուրդը, Ազգային ժողովը, Պաշտպանության նախարարությունն ու Կառավարությունը։
Ադրբեջանը մեթոդաբար պատրաստվում է նոր պատերազմի՝ նախապես ձևավորելով դրա համար անհրաժեշտ «ապացուցողական բազան»։

Բենիամին Մաթևոսյան
Դիտվել է՝ 146

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.