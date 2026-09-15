Լռություն, որը սպանում է վաղվա աշխարհը. 4 դաժան փաստ Արցախից
15.09.2026 | 12:04
2026 թ. սեպտեմբերին 58 երկրի 150 դիվանագետներ այցելեցին Արցախ՝ Ստեփանակերտ, Շուշի, Գանձասար, Դադիվանք։ Նրանք հիանում էին նոր ճանապարհներով ու շինարարությամբ։
Բայց այդ 150 հոգուց ԵՎ ՈՉ ՄԵԿԸ չտվեց ամենապարզ հարցը. «Իսկ ո՞ւր են այն 130 000 հայերը, որոնք ապրում էին այստեղ»:
Այս այցելությունն ու դրան հաջորդած դիվանագիտական լռությունը բացահայտում են 4 դաժան ճշմարտություն, որոնք վերաբերում են բոլորիս.
1. «Բնականոնացված» Էթնիկ Զտում
Աշխարհին ներկայացվում է «վերականգնվող Արցախ», բայց լռության է մատնվում այն փաստը, որ այդ «վերականգնումը» կառուցված է ամբողջական հայաթափման, սովահարության ու բռնի տեղահանման վրա։ Երբ օտարերկրյա դիվանագետները գովաբանում են Բաքվի շինարարությունը, նրանք գիտակցաբար օրինականացնում են էթնիկ զտման արդյունքը։
2. Մշակութային Սպանություն (Լեմկինի Օրենքը)
Ցեղասպանագետ Ռաֆայել Լեմկինը դեռ 1944-ին զգուշացնում էր. ցեղասպանությունն ունի երկու փուլ՝ զրկել խմբին իր տարածքից, ապա պարտադրել նվաճողի մշակութային կառուցվածքը։
Գանձասարն ու Դադիվանքը «աղվանական» հռչակելը պատմական սովորական կեղծիք չէ։ Սա էթնիկ զտման շարունակությունն է. նախ հեռացնել հայերին Արցախից, ապա Արցախից հեռացնել նրա հայկական հիշողությունը։
3. Վտանգավոր Նախադեպ Ամբողջ Աշխարհի Համար.
Եթե էթնիկ զտումը կարելի է մի քանի տարում վերածել ընդունելի քաղաքական իրականության, ապա բռնի տեղահանումը դառնում է հարցեր լուծելու «արդյունավետ» մեթոդ։ Հիտլերն 1939-ին ասում էր. «Ո՞վ է այսօր հիշում հայերի ոչնչացումը»: Այսօր Արցախի անպատժելիությունից հետո աշխարհը բախվեց Գազայի, Սուդանի, Լիբանանի աղետներին։
4. Հայկական Կողմի Աններելի Լռությունը
Ամենացավալին ու վտանգավորը միջազգային հանրության կուրությունը չէ, այլ հենց հայկական պաշտոնական կողմի բարձրամակարդակ լռությունը։ Երբ սեփական պետությունը դիվանագիտական ամբիոններից անհամարժեքորեն լռում է, չի հնչեցնում կոշտ բողոքի նոտաներ և չի պահանջում միջազգային պատասխանատվություն, նա ինքն է կանաչ լույս վառում աշխարհի առջև։ Սեփական իրավունքներից ու պատմությունից հրաժարվողի փոխարեն ոչ ոք չի պայքարելու։
Արցախում այսօր որոշվում է ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ միջազգային իրավունքի ճակատագիրը։ Օտարների դավաճանությունն ու սեփական իշխանությունների կամավոր լռությունը մեզ կանգնեցրել են գոյութենական շեմին։ Առանց արտաքին «փրկիչների» և առանց լռող առաջնորդների վրա հույս դնելու՝ մենք պետք է հասկանանք. ազգի անվտանգությունն ու ապագան կախված են միայն մեր սեփական, ինքնուրույն ուժեղացումից և պահանջատիրության վերականգնումից։
Եվ վերջում մի կարևոր ՀԱՐՑ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻՆ.
Ի՞նչն է ավելի կործանարար՝ միջազգային դիվանագետների անբարոյականությունը, թե՞ հայկական կողմի պաշտոնական լռությունն ու անգործությունը։
Հայկ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Նկարը՝ 2020թ. Արցախ. դեպի Մարտունի՝ Ճարտար գյուղ
Մեկնաբանություններ