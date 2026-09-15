Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Մակրոնի 16%-ը՝ Փաշինյանի համար շատ լուրջ դաս

Մակրոնի 16%-ը՝ Փաշինյանի համար շատ լուրջ դաս

Մակրոնի 16%-ը՝ Փաշինյանի համար շատ լուրջ դաս
15.09.2026 | 12:16

Միջազգային ԶԼՄ-ները գրում են, որ Ֆրանսիայում Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի՝ ընդամենը 16%։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Մակրոնը դեռ փորձում է պահպանել իր քաղաքական ազդեցությունը։ Բայց հասարակությունը, կարծես, արդեն իր գնահատականը տվել է։
Իսկ հիմա՝ մի քանի հազար կիլոմետր այս կողմ։
Նիկոլը ճիշտ կանի ուշադիր հետևի Ֆրանսիային, որովհետև քաղաքականության մեջ կա մի պարզ օրենք՝ իշխանությունը կարող է երկար ժամանակ խաբել սեփական քարոզչությամբ, բայց չի կարող անվերջ խաբել իրականությանը։
Մեր երկրի անվտանգությունը թուլանում է, հասարակությունը բաժանված է «սևերի» ու «սպիտակների», իսկ հիմնավոր քննադատությունը ներկայացվում է որպես թշնամություն, իշխանության խոսքն աստիճանաբար բախվում է մարդկանց առօրյա իրականությանը։
Մակրոնի օրինակը պարզապես ցույց է տալիս, որ իշխանության ամենամեծ վտանգը հասարակության վստահության կորուստն է։
Առողջ դատողություն ունեցող մարդիկ իշխանությանը գնահատում են ոչ թե մամուլի հաղորդագրություններով, այլ՝ իրական գետնի վրա։ Այստեղ է, որ Նիկոլը պետք է հասկանա ամենակարևորը՝ իշխանությունը աթոռ չէ, այն ժողովրդի ժամանակավոր վստահությունն է։
Այսօր Մակրոնը վաստակեց 16 տոկոս, վաղը՝ ՔՊ-ն է կանգնելու նույն կոտրված հայելու առաջ ու այդ պահին այլևս չեն օգնի ո՚չ կարգախոսները, ո՛չ քարոզչությունը, ո՛չ հակառակորդներին արատավորող պատմությունները…
Ու էստեղ հնչում է հարց՝ ի՞նչ արեցիք, պարոնա՛յք թրաշամանուկներ, մեր երկրի հետ, երբ արհեստականորեն ստեղծած էյֆորիայի տակ մարդիկ ձեզ հավատում էին, հը՞․․․

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 107

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.