Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Անհատ բժիշկների անձնվեր աշխատանքը հաճախ բախվում է անարդար համակարգի պատին

Անհատ բժիշկների անձնվեր աշխատանքը հաճախ բախվում է անարդար համակարգի պատին

Անհատ բժիշկների անձնվեր աշխատանքը հաճախ բախվում է անարդար համակարգի պատին
15.09.2026 | 12:26
Հայկական իրականության մեջ բժիշկը միշտ եղել է ոչ թե պարզապես մասնագետ, այլ համայնքի հարգված ու սրբազան հենասյուններից մեկը: Հին գյուղերում ու քաղաքներում նրան դիմում էին ոչ միայն մարմնական ցավի, այլև հոգեկան վշտերի ու խորհրդի համար. բժշկի խոսքը օրենք էր, իսկ տանը հայտնվելը՝ փրկության նշան։ Նա կիրթ ու լուսավորված մարդ էր, երբեմն միակը այդ բնակավայրում, որին վստահվում էին առանց վերապահումների։
Հավատացեք շատ անգամներ եմ նկատել, որ ավտոտեսուչները աչք էին փակում բժիշկների կողմից կատարած իրավախախտումների առաջ։
Ցավոք, այսօր շատ բան է փոխվել։ Անհատ բժիշկների հերոսական ու անձնվեր աշխատանքը հաճախ բախվում է անարդար համակարգի պատին։ Սոցիալական լարվածությունն ու անվստահությունը համակարգի նկատմամբ թափվում է հենց բժշկի գլխին և երբեմն վերածվում են ագրեսիայի՝ բժշկին դարձնելով անպաշտպան անգամ իր իսկ կոչման մեջ։ Վերջին ողբերգական դեպքերը ցույց են տալիս, թե որքան ենք հեռացել սպիտակ խալաթի նկատմամբ երբեմնի սրբազան վերաբերմունքից։
Ժամանակն է հասկանալու, որ առանց (գոնե) բժշկին հարգելու և պաշտպանելու՝ հասարակությունը կորցնում է իր, առանց այդ էլ խաթարված, բարոյական դեմքը։
Ցավակցում եմ հարազատներին։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ.Գ.
Չեմ զարմանա, որ այդ 64 ամյա չնարդը օգտված լինի այդ բժշկի ծառայություններից։
Առողջ եղեք, եթե կարող եք։
Դիտվել է՝ 114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.