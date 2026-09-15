Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » «Անվտանգության» վերջին կետը

«Անվտանգության» վերջին կետը

«Անվտանգության» վերջին կետը
15.09.2026 | 12:51

Քաղաքի մեջտեղում՝ բարձրահարկ շենքերի ստվերում, կանգնած էր մի մարդ։ Նա զինված չէր․ կրծքին փակցված էր սպիտակ թուղթ՝ նկարված սրտիկով և միայն մեկ բառով՝ «ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ»։

Նրա դիմաց, ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա, կանգնած էր զինվորը՝ սնայպերական հրացանի օպտիկական նշանառոցն ուղղած ուղիղ նրա ճակատին։ Օդում կախված էր մետաղական սառնությունը, իսկ նշանառության կարմիր կետը դանդաղ դողում էր մարդու ճակատին։

- Տեսնո՞ւմ ես,- հպարտորեն փսփսաց մոտակայքում կանգնած «Խաղաղության նախարարության» պաշտոնյան։- Սա մեր նորագույն ռազմավարությունն է։ Եթե դու զենք չես վերցնում, ուրեմն պատերազմ չկա։

- Բայց նա ինձ վրա է նշան բռնել,- կամաց ասաց մարդը՝ աշխատելով չշարժվել։

- Դա պարզապես «երկխոսության հրավեր» է,- պատասխանեց պաշտոնյան՝ ժպտալով։- Եթե նա կրակի, դա կլինի նրա սխալը։ Իսկ եթե դու փորձես պաշտպանվել կամ ձեռքդ բարձրացնես, դու կխախտես խաղաղության օրակարգը և կդառնաս ագրեսոր։ Այնպես որ, ժպտա և ձեռքերով սրտիկ ցույց տուր։

Մարդը նայեց զինվորի սառը աչքերին։ Փողի անցքը սպառնալի փայլում էր արևի տակ։

- Իսկ եթե նա պահանջի իմ վերարկուն, տունը կամ հո՞ղը,- հարցրեց մարդը։

- Դե, իհարկե, կտաս,- զարմացավ պաշտոնյան։- Հանուն խաղաղության չարժե՞ զոհաբերել մի փոքր վերարկու։ Կամ մի քանի քառակուսի մետր։ Երբ նա ստանա այն ամենը, ինչ ուզում է, այլևս պատճառ չի ունենա կրակելու։ Սա «գրոսմայստերական» հաշվարկ է։

Զինվորը մեկ քայլ առաջ եկավ՝ փողով հպվելով մարդու կրծքի թղթին։

- Շատ լավ է ընթանում,- ուրախացավ պաշտոնյան՝ գրպանից հանելով նոր հայտարարության տեքստը։- Հիմա մենք կստորագրենք, որ դուք լիովին համաձայն եք այս անվտանգության մոդելին։ Սա դանդաղ ինքնասպանություն չէ, սա պարզապես «ապագայի ընտրություն» է՝ առանց ավելորդ աղմուկի։

Մարդը նայեց կրծքի սրտիկին, հետո՝ զինվորի մատին, որը դանդաղ սեղմվում էր ձգանին, և հասկացավ․ սպանդանոցի հերթում ամենանախանձելի տեղը առաջինն է, որովհետև այնտեղ գոնե երկար սպասել պետք չէ։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 106

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.