Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ձեզ արդեն պատրաստում են հաջորդ թեզին․ «Այն փաստը, որ դուք հայ եք, պատերազմ է հրահրում»»

Ձեզ արդեն պատրաստում են հաջորդ թեզին․ «Այն փաստը, որ դուք հայ եք, պատերազմ է հրահրում»»

Ձեզ արդեն պատրաստում են հաջորդ թեզին․ «Այն փաստը, որ դուք հայ եք, պատերազմ է հրահրում»»
15.09.2026 | 13:01

Դուք նկատե՞լ եք, թե ինչպես է փոխվում մեր շուրջը բառերի ու իմաստների ողջ տրամաբանությունը։
Սկզբում մեզ ասում էին, որ պատերազմից խուսափելու համար պետք է զիջել հողը։ Հետո՝ որ պետք է լռել Արցախի էթնիկ զտման մասին։ Հետո՝ որ պետք է չհիշատակել մեր պատմությունը, մեր զինանշանը, մեր Սահմանադրությունը, մեր վանքերի հայկական լինելը։
Իսկ ո՞րն է լինելու հաջորդ քայլը։
Գալու է այն օրը, երբ ձեզ բաց տեքստով ասելու են. «Այն փաստը, որ դուք հայ եք, պատերազմ է հրահրում Ադրբեջանի հետ»։
Սա թշնամու օրակարգի բարձրագույն հանգրվանն է, որը սպասարկվում է վախի մշտական ներարկումով։
Եթե դու հիշում ես քո պատմությունը՝ դու «ռևանշիստ» ես։
Եթե դու պահանջում ես քո արժանապատվությունը՝ դու «պատերազմ հրահրող» ես։
Եթե դու չես ուզում հրաժարվել քո ինքնությունից՝ դու «խանգարում ես խաղաղությանը»։
Այսինքն՝ մեղավորը ոչ թե քեզ ոչնչացնողն է, այլ դո՛ւ, որ դեռ շնչում ես ու հիշում, թե ով ես։
Սա ինքնության ցեղասպանություն է, որն իրականացվում է ոչ թե զենքով, այլ հոգեբանական թմրեցմամբ։ Մեզ պարտադրում են մի մոդել, որտեղ ապրելու միակ պայմանը հայ լինելուց հրաժարվելն է։ Բայց արդյո՞ք սա խաղաղություն է։ Ո՛չ։ Սա կապիտուլյացիա է սեփական էության առջև։
Թշնամին չի բավարարվելու տարածքներով կամ հայտարարություններով։ Նրա վերջնական նպատակը հայկական գործոնի իսպառ վերացումն է տարածաշրջանից։ Երբ դու համակերպվում ես քո ոչնչացման ծրագրի հետ՝ դու չես փրկվում, դու պարզապես հերթագրվում ես վերացման ցուցակում։
ՀԱՐՑ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻՍ
Ի՞նչ ես ուզում դու՝ որպես իրական հայ.
Իսպառ ոչնչացո՞ւմ, անդեմ ու հնազանդ վերացո՞ւմ՝ հանուն կեղծ «խաղաղության» խոստման.
ԹԷ՞ ինքնության գիտակցում, մահվան թմբիրից զարթնում և քո երկրին, քո դարավոր մշակույթին ու քո տեսակին տեր լինելու հզոր վճռականություն։

Հայկ Մովսիսյան
Դիտվել է՝ 98

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.