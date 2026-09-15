Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Կապիտալի անզուսպ ինքնաբազմապատկման պրոցեսը բացահայտ հակասության մեջ է մարդկության գոյաբանական շահերի հետ

Կապիտալի անզուսպ ինքնաբազմապատկման պրոցեսը բացահայտ հակասության մեջ է մարդկության գոյաբանական շահերի հետ

Կապիտալի անզուսպ ինքնաբազմապատկման պրոցեսը բացահայտ հակասության մեջ է մարդկության գոյաբանական շահերի հետ
15.09.2026 | 13:25

Մի կողմից՝ հույսն այն է, որ գոյաբանական վախը խելքի կբերի կենսաբանական կողմնորոշիչները կորցրած և երկար ժամանակ անհոգ ու բարեկեցիկ կյանքով ապրող մարդկանց ու, հատկապես, ուրիշների շահը սպասարկող նրանց էլիտաներին։

Մյուս կողմից էլ՝ որոշակի հույս կա, որ փոխադարձ գոյաբանական վախն էլ իրական հիմք կդառնա գլոբալ ուժային հավասարակշռության համար, թեկուզև՝ ժամանակավոր։

Վերջինիս համար էլ կրիտիկական կարևորություն ունի այս գործին, դեռևս շատ անկատար, արհեստական բանականությունների մասնակցությունը բացառելը։

Ակնհայտ է նաև, որ ներկայում ավելի ու ավելի ծավալվող մրցավազքը ԱԲ ոլորտում ավելի շուտ անկոմպրոմիս բիզնես ծրագիր է, դրա հնարավոր կրիտիկական մակարդակի գոյաբանական հետևանքներն էլ մարդկության ճակատագրի համար երկրորդական են՝ ըստ սահմանման (by definition):

Այս հանգամանքը ծայրաստիճան ռիսկային է դարձնում տարբեր գաղափարական, մեթոդաբանական և տվալների տարբեր բազաների հիման վրա և հետն էլ այդ տվյալների մշակման ցածր հուսալիություն ունեցող վիճակագրական մեթոդների օգտագործմամբ էքստրակտված օրինաչափությունների օգտագործումը վերջնական և գլոբալ բնույթի ճակատագրական որոշումների կայացման համար։

Հավանականությունների տեսության թեկուզև մակերեսային օգտագործմամբ դժվար չէ տեսնել, որ այս բազմակոմպոնենտ և բազմաքայլ ու ցածր հուսալիությամբ պրոցեսները զգալի ռիսկերով կարող են տանել դեպի ապոկալիպսիս։

Պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով զսպել կապիտալի անզուսպ ինքնաբազմապատկման պրոցեսը, որը բացահայտ հակասության մեջ է մարդկության գոյաբանական շահերի հետ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 93

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Սաուդցիները սխալ հաշվարկ կատարեցին՝ տարածաշրջանում իրենց համար դաշնակիցներ ընտրելիս

Ընդամենը մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, երբ Մեքքայում ստորագրվեց ռազմապաշտպանական համաձայնագիր՝ Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի և Պակիստանի միջև։ Համաձայնագրի պայմաններով՝ մասնակից երկրներից մեկի վրա հարձակումը գնահատվում է որպես բոլոր երկրների վրա հարձակում։
Մի շարք փորձագետների կողմից Իսլամական ՆԱՏՕ անվանված այս դաշինքում, Պակիստանը վճռականորեն խնդրել է Իրանին՝ հանգստացնել հութիներին...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.