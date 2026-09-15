Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության
15.09.2026 | 14:45

Եվրոպական շուկայում բնական գազի գինը հազար խորանարդի դիմաց հատել է 1000 եվրոյի սահմանը: Նման գնաճ արձանագրվել էր ուկրաինական պատերազմի առաջին տարիներին: Եթե Պարսից ծոցում իրավիճակը ավելի բարդանա, և Քաթարից հեղուկ գազ չարտահանվի, բնական գազի գները կշարունակեն գրանցել նոր ռեկորդներ:

ԵՄ ներկայացուցիչ Գրոնոյի պահվածքը ԵՄ պաշտոնյաների առաջին ամոթալի դրսևորումը չէ: Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների, հանուն Ադրբեջանով «լևի» ռուսական գազ ստանալու, եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության: Այս գործելաոճը հատկապես թափ է առել կին եվրաչինովնիկների կողմից: Հիշենք Ֆոն դեր Լյաենի ու Կալասի պահվածքը Բաքու կատարած այցերի ընթացքում, իսկ Արցախի հայաթափումը նրանց առհասարակ չի էլ հետաքրքրել:

Բայց սա միայն ԵՄ դիրքորոշում չէ. Հայաստանի հանդեպ նույն դիրքն ունեն ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը և ցանկացած այլ երկիր:

Խնդիրը մեր մեջ է, ՄԵՐ ՄԵՋ Է:

Ինքնասիրությունը մեզ համար արժեք չէ, այդ պարագայում այլ վերաբերմունք մի սպասեք:

Մատենադարանն էլ խլեն, թերևս, տեղից չշարժվենք, գուցե այնտեղ էլ բան չի մնացել, ո՞վ գիտի...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 982

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Եվրոպական շուկայում բնական գազի գինը հազար խորանարդի դիմաց հատել է 1000 եվրոյի սահմանը: Նման գնաճ արձանագրվել էր ուկրաինական պատերազմի առաջին տարիներին: Եթե Պարսից ծոցում իրավիճակը ավելի բարդանա, և Քաթարից հեղուկ գազ չարտահանվի, բնական գազի գները կշարունակեն գրանցել նոր ռեկորդներ:
ԵՄ ներկայացուցիչ Գրոնոյի պահվածքը ԵՄ պաշտոնյաների առաջին ամոթալի դրսևորումը չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.