Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Բանակումի և Ֆեստիվառի տարբերությունը

Բանակումի և Ֆեստիվառի տարբերությունը

Բանակումի և Ֆեստիվառի տարբերությունը
15.09.2026 | 15:15

Քրիստինե Վարդանյանը ոչ միայն վերջին դաշնակցականը չի լինելու, այլև մինչև խոր ծերություն ՀԵՄ-ի, «Նիկոլ Աղբալյանի», «Զավարյանի» ու «Նոր Սերնդի» երիտասարդ դաշնակցականների սերունդներին վերջին ՔՊ-ական և ոչ միայն ՔՊ-ական քաղաքական էքսպոնատների օրինակով բացատրելու է և սովորեցնի, թե ինչպես մնալ երկրի և կուսակցության նվիրյալ, երբ այլևս պաշտոն չկա, և ինչպես հարատևել, երբ հավատարմության դիմաց այլևս ոչինչ չեն բաժանում։

Եվ այդպես՝ 1890 թվականից մինչև այսօր, արդեն շուրջ 136 տարի:

Կան և դեռ շատ կլինեն տարբեր արխիվացված կուսակցական ծեր և վերջին քաղաքական էքսպոնատներ, և կան Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության նոր ու նոր սերնդի հազարավոր լուսավոր ու ձիգ երիտասարդներ: Եվ թող էդպես էլ լինի ևս մի 136 տարի:

P.S. Էս գրառումը ՀՅԴ-ի մասին չէ: Էս գրառումը քոնին տեր կանգնելու մասին է, լինի վատը, թե լավը, բայց քոնի մասին է: Օտարապաշտությանից վատ բան մեկ էլ օտարամոլությունն է:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

Դիտվել է՝ 201

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Եվրոպական շուկայում բնական գազի գինը հազար խորանարդի դիմաց հատել է 1000 եվրոյի սահմանը: Նման գնաճ արձանագրվել էր ուկրաինական պատերազմի առաջին տարիներին: Եթե Պարսից ծոցում իրավիճակը ավելի բարդանա, և Քաթարից հեղուկ գազ չարտահանվի, բնական գազի գները կշարունակեն գրանցել նոր ռեկորդներ:
ԵՄ ներկայացուցիչ Գրոնոյի պահվածքը ԵՄ պաշտոնյաների առաջին ամոթալի դրսևորումը չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.