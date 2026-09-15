Բանակումի և Ֆեստիվառի տարբերությունը

Քրիստինե Վարդանյանը ոչ միայն վերջին դաշնակցականը չի լինելու, այլև մինչև խոր ծերություն ՀԵՄ-ի, «Նիկոլ Աղբալյանի», «Զավարյանի» ու «Նոր Սերնդի» երիտասարդ դաշնակցականների սերունդներին վերջին ՔՊ-ական և ոչ միայն ՔՊ-ական քաղաքական էքսպոնատների օրինակով բացատրելու է և սովորեցնի, թե ինչպես մնալ երկրի և կուսակցության նվիրյալ, երբ այլևս պաշտոն չկա, և ինչպես հարատևել, երբ հավատարմության դիմաց այլևս ոչինչ չեն բաժանում։
Եվ այդպես՝ 1890 թվականից մինչև այսօր, արդեն շուրջ 136 տարի:
Կան և դեռ շատ կլինեն տարբեր արխիվացված կուսակցական ծեր և վերջին քաղաքական էքսպոնատներ, և կան Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության նոր ու նոր սերնդի հազարավոր լուսավոր ու ձիգ երիտասարդներ: Եվ թող էդպես էլ լինի ևս մի 136 տարի:
P.S. Էս գրառումը ՀՅԴ-ի մասին չէ: Էս գրառումը քոնին տեր կանգնելու մասին է, լինի վատը, թե լավը, բայց քոնի մասին է: Օտարապաշտությանից վատ բան մեկ էլ օտարամոլությունն է:
Վլադիմիր Մարտիրոսյան