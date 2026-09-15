Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Որևէ իշխանություն իրավունք չունի իրեն վերապահել հայ քաղաքական մտքի ընդունելի սահմանները որոշելու և իրեն ոչ հարմար ավանդույթներն արմատախիլ անելու առաքելություն

Որևէ իշխանություն իրավունք չունի իրեն վերապահել հայ քաղաքական մտքի ընդունելի սահմանները որոշելու և իրեն ոչ հարմար ավանդույթներն արմատախիլ անելու առաքելություն

Որևէ իշխանություն իրավունք չունի իրեն վերապահել հայ քաղաքական մտքի ընդունելի սահմանները որոշելու և իրեն ոչ հարմար ավանդույթներն արմատախիլ անելու առաքելություն
15.09.2026 | 21:05

Ես դաշնակցական չեմ։ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության վերջին տարիների գործունեության և որոշ քաղաքական որոշումների նկատմամբ ունեմ վերապահումներ։ Բայց դա ինձ չի խանգարում հստակ արձանագրել, որ ավելի քան 135 տարվա պատմություն ունեցող այս կուսակցության ներդրումը հայ ինքնության պահպանման, ազգային գաղափարների շուրջ համախմբման և հատկապես Սփյուռքում հայկական կազմակերպված կյանքի շարունակականության ապահովման գործում համարում եմ անգնահատելի։ Նրա պատմության հակասությունները չեն ջնջում այդ վաստակը։

Ազգային ժողովի ամբիոնից Արման Եղոյանի՝ դաշնակցականությունն արմատախիլ անելու և Քրիստինե Վարդանյանին վերջին դաշնակցականը տեսնելու հայտարարությունը քաղաքական այլակարծության մերժման բացահայտ դրսևորում է։ Երբ իշխանության ներկայացուցիչը որևէ քաղաքական ավանդույթի վերացումը ներկայացնում է որպես Հայաստանի հարատևության նախապայման, նա այդ ավանդույթի կրողներին հռչակում է պետականության համար վտանգ։ Այդտեղից քաղաքական բացառումից մինչև հալածանքի ճանապարհը վտանգավոր կերպով կարճանում է։

Հայտարարության ծանրությունը չի վերանում այն պարզաբանմամբ, թե խոսքը ֆիզիկական վերացման մասին չէր։ Քաղաքական անհանդուրժողականությունն սկսվում է նաև այն պահից, երբ մարդկանց ասվում է՝ ձեր համոզմունքներով դուք տեղ չունեք ձեր երկրի ապագայում։ Իսկ ելույթի ոճից հեռավորություն պահելով՝ դրա բովանդակությանը համաձայնելը միայն խորացնում է խնդիրը։

Այս ելույթը պետք է դիտարկել իշխանության ավելի լայն քաղաքական վարքագծի շրջանակում՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցու դեմ պայքարի, ազգային գաղափարների արժեզրկման, Հայաստան-Սփյուռք կապի թուլացման և արցախահայության իրավունքների օրակարգից նահանջի համատեքստում։ Այս ուղղությունները միասին բացահայտում են ազգային ինքնության կազմակերպված հենարանները թուլացնելու քաղաքական տրամաբանություն։ Արցախահայության՝ միջազգային երաշխիքներով հայրենիք վերադառնալու իրավունքն էլ այդ համատեքստում մարդկային հիմնարար իրավունք է, որի պաշտպանությունից հրաժարումը չի կարելի ներկայացնել որպես խաղաղասիրություն։

Դաշնակցության դեմ այս թշնամանքը նաև արտաքին քաղաքական իմաստ ունի։ Հայկական պահանջատիրությունը, Սփյուռքի կազմակերպված ներուժն ու հայկական շահերի միջազգային պաշտպանությունը հակազդում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների հակահայկական քաղաքականությանը։ Այդ ներուժի ներսից վարկաբեկումն ու թուլացումը գործնականում նպաստում են նրանց նպատակներին։ Հենց այս հետևանքների պատճառով իշխանության վարքագիծը քաղաքականապես պետք է գնահատվի որպես արտաքին շահերին ենթարկված, իր էությամբ՝ խամաճիկային։

ՀՅԴ-ին կարելի է քննադատել, նրա հետ կարելի է սկզբունքային չհամաձայնվել, նույնիսկ՝ պայքար մղել՝ մերժելով նրա որոշումները։ Բայց որևէ իշխանություն իրավունք չունի իրեն վերապահել հայ քաղաքական մտքի ընդունելի սահմանները որոշելու և իրեն ոչ հարմար ավանդույթներն արմատախիլ անելու առաքելություն։ Հայաստանի ապագան մեկ կուսակցության գաղափարական սեփականությունը չէ։ Եվ Հայաստանի անունից խոսելու մանդատը որևէ մեկին իրավունք չի տալիս Հայաստանի ապագայից դուրս գրել իր քաղաքական հակառակորդներին։

Դավիթ Անանյան

Դիտվել է՝ 121

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Եվրոպական շուկայում բնական գազի գինը հազար խորանարդի դիմաց հատել է 1000 եվրոյի սահմանը: Նման գնաճ արձանագրվել էր ուկրաինական պատերազմի առաջին տարիներին: Եթե Պարսից ծոցում իրավիճակը ավելի բարդանա, և Քաթարից հեղուկ գազ չարտահանվի, բնական գազի գները կշարունակեն գրանցել նոր ռեկորդներ:
ԵՄ ներկայացուցիչ Գրոնոյի պահվածքը ԵՄ պաշտոնյաների առաջին ամոթալի դրսևորումը չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.