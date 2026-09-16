Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ապահովություն

Ապահովություն

Ապահովություն
16.09.2026 | 00:15

Սեպտեմբերի 16

Արդարության գործերը խաղաղությամբ պիտի կատարվեն,
արդարությունը անդորրություն պիտի հաստատի, հույս
ունեցողները հավիտյան պիտի մնան (Եսայի, ԼԲ, 17):

Այդ Իմ Խաղաղությունն է, որ իբրև խաղաղահոս գետ, անցնում է ձեր կյանքի չոր ու ամայի ավազուտների միջով:
Այդ հարահոս գետն անցնելով աճեցնում է կյանքի ծառ ու ծաղիկ և պտղաբերումի կենսաուժ տալիս:
Հաջողությունը արդյունք է խաղաղությամբ կատարված աշխատանքի: Միայն այս կերպ աշխատանքը կարող է ավելի արդյունավետ դառնալ:
Շտապողականություն մի մտցրեք ձեր ծրագրերի ու գործերի մեջ: Դուք ոչ թե ժամանակի, այլ հավիտենականության մեջ եք ապրում: Անտեսանելիի մեջ է ծրագրվում ձեր կյանքի ապագան:
Բնակվեք Իմ մեջ, իսկ Ես` ձեր մեջ, որպեսզի կարողանաք առատ պտուղ տալ:
Հանդարտ եղեք։
Ձեզ ապահով զգացեք, հանգիստ մնացեք:
Ոչ թե շնչասպառ վազք, այլ խաղաղ սեր: Անհանգստության փոխարեն խաղաղություն ունեցեք: Ոչինչ մի արեք հախուռն կերպով: Ամեն ինչի մեջ եղեք վճռական և ազդու: Սերմանեք աղոթքով, ոռոգեք վստահությամբ, ծաղիկ ու պտուղ տվեք ուրախությամբ:
Դիտվել է՝ 104

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Հանուն Ադրբեջանից ստացվող գազի չնչին ծավալների՝ եվրաչինովնիկները պատրաստ են ցանկացած ստորության

Եվրոպական շուկայում բնական գազի գինը հազար խորանարդի դիմաց հատել է 1000 եվրոյի սահմանը: Նման գնաճ արձանագրվել էր ուկրաինական պատերազմի առաջին տարիներին: Եթե Պարսից ծոցում իրավիճակը ավելի բարդանա, և Քաթարից հեղուկ գազ չարտահանվի, բնական գազի գները կշարունակեն գրանցել նոր ռեկորդներ:
ԵՄ ներկայացուցիչ Գրոնոյի պահվածքը ԵՄ պաշտոնյաների առաջին ամոթալի դրսևորումը չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.