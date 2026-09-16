Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է
16.09.2026 | 10:01

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն։ Բացի այդ՝ Թագավորական նավատորմի հնարավորություններն այսօր այլևս այնպիսին չեն, ինչպիսին ծովակալ Նելսոնի փառավոր ժամանակներում էր:

Կարծում եմ, որ նմանատիպ զանգ եղել է նաև Երուսաղեմին։ Հատկապես, որ իսրայելական մամուլում առանձնապես չի հերքվել հետախուզական տվյալներով և խորհուրդներով սաուդիտներին օգնելու պատրաստակամությունը:

Օգնությունը՝ օգնություն, բայց մարտի դաշտում դաշնակիցներ չկան, և Սաուդյան Արաբիան ստիպված է լինելու պատերազմել միայնակ: Հատկապես, երբ ամերիկացիները հրաժարվեցին օդային հարվածներ հասցնել հուսիներին։ Թեև ԱՄՆ ԶՈՒ Կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Բրեդ Կուպերն, ըստ ԶԼՄ-ների, բանակցային նպատակով վերջերս Էր-Ռիադում էր:

Հարկ է հիշել, որ Սաուդյան Արաբիան աշխարհում F-15 կործանիչների երկրորդ ամենամեծ պարկն ունի, սակայն, ըստ երևույթին, այս պահին մարտական վիճակի բերելու կարիք ունեի այն:

Չպետք է մոռանալ նաև, որ շուրջ վեց ամիս առաջ սաուդցիները մերժեցին իրենց օդային տարածքն օգտագործելու՝ ամերիկացիների խնդրանքը: Կարծես թե, կողմերը չեն մոռացել նաև Իրան-ԱՄՆ վերջին ռազմական գործողություններում Սաուդյան Արաբիայի վարած երկակի քաղաքականությունը:

Ի դեպ, մի շարք աղբյուրներ Reuters գործակալությանը հայտնել են, որ Սաուդյան Արաբիան իր եվրոպական որոշ հաճախորդների տեղեկացրել է սեպտեմբերի վերջին նավթի մատակարարումների որոշ մասի չեղարկման մասին։

ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը CNBC հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիայի «Արևելք–Արևմուտք» նավթամուղը պետք է վերականգնվի առաջիկա օրերին։ Սակայն, մասնագետների գնահատմամբ, հուսիների հարձակումների հետևանքով վնասված նավթամուղի վերականգնումը երկար ժամանակ կպահանջի։

Եվս մեկ պատճառ՝ նավթամթերքների միջազգային գների թանկացման համար:

Հ.Գ.

Ի դեպ, այս գիշեր Սաուդյան Արաբիային հաջողվել է որսալ մուսուլմանների սուրբ քաղաք Մեքքայի վրա արձակված ԱԹՍ-ն: Պատմության ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է, որը կատարվել է Մեքքայի հետ: Առաջին անգամ այն թուրախավորվել էր 2017թ., կրկին հուսիների կողմից արձակված բալիստիկ հրթիռով:

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է:

Արտակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 158

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.