Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » ԹՐԻՓ-ի և «միջանցքի» փայլուն խոստումներն ու անտեսանելի վտանգները

ԹՐԻՓ-ի և «միջանցքի» փայլուն խոստումներն ու անտեսանելի վտանգները

ԹՐԻՓ-ի և «միջանցքի» փայլուն խոստումներն ու անտեսանելի վտանգները
16.09.2026 | 10:34

Սկիզբը՝ այստեղ

Առաջին հայացքից ճանապարհը ճանապարհ է։ Երկաթուղին՝ երկաթուղի, էլեկտրագիծը՝ էլեկտրագիծ, օպտիկամանրաթելային մալուխը՝ պարզապես կապի միջոց։ Բայց ժամանակակից աշխարհում այդպես չէ։ Պետության համար ճանապարհը կարող է լինել նաև ռազմավարական լծակ, երկաթուղին՝ հաղորդակցության կենսական ուղի, էներգետիկ գիծը՝ ազգային անվտանգության բաղադրիչ, իսկ կապի մալուխը՝ երկրի թվային ինքնիշխանության մի մասը։ Ահա թե ինչու TRIPP-ը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես տրանսպորտային ծրագիր, այլ որպես մի ամբողջ համակարգ, որը տասնամյակներով կարող է գործել Հայաստանի հարավում։ Եվ հենց այստեղ են սկսվում այն հարցերը, որոնց մասին քիչ է խոսվում։

Առաջին վտանգը կրիտիկական ենթակառուցվածքների անվտանգությունն է։ Կրիտիկական ենթակառուցվածքներ ասելով նկատի ունենք այն համակարգերը, որոնց բնականոն աշխատանքից կախված են պետության և հասարակության կենսական գործառույթները՝ էներգամատակարարումը, կապը, տրանսպորտը, տվյալների փոխանցումը և այլ կենսական ծառայություններ։ Եթե Սյունիքով անցնելու են ոչ միայն մեքենաներ ու գնացքներ, այլև էներգետիկ և կապի ենթակառուցվածքներ, ապա դրանց անվտանգությունը դառնում է ազգային անվտանգության հարց։

Ենթադրենք՝ որևէ ճգնաժամի պայմաններում վնասվում է կապի համակարգը։ Կամ խափանվում է էներգետիկ հանգույցը։ Կամ կիբեռհարձակման հետևանքով ժամանակավորապես անջատվում են թվային ծառայություններ։Ո՞վ է պատասխանատու լինելու։Ո՞վ է վերահսկելու համակարգերը։Ո՞վ է ունենալու տեխնիկական հասանելիություն։Ո՞վ է որոշելու, թե ինչ տեղեկատվություն է հասանելի օպերատորին, իսկ ինչը՝ ոչ։Սրանք արդեն ոչ թե ճանապարհաշինական, այլ ազգային անվտանգության հարցեր են։

Մասնագետներն ասում են, որ որքան ավելի շատ են պետությունները կապվում թվային ու տեխնոլոգիական համակարգերով, այնքան մեծանում է նաև փոխկապակցված ռիսկը։ Էներգետիկան, կապը և տվյալները մեկուսացված ոլորտներ չեն։ Դրանցից մեկի խափանումը կարող է ազդել մյուսների վրա։ Հետևաբար վտանգավոր կլինի ենթադրել, թե ենթակառուցվածքների միջազգայինացումը ինքնաբերաբար նշանակում է դրանց անվտանգությունը։ Այստեղ պետք է ոչ թե վախենալ տեխնոլոգիայից, այլ նախապես սահմանել՝ ով ինչի նկատմամբ ինչ իրավունք ունի։

Պաշտոնական փաստաթղթերը Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը պահպանում են։ Սա կարևոր հանգամանք է: Բայց նույնքան կարևոր է հասկանալ, թե այդ ինքնիշխանությունն ինչպես է աշխատելու առօրյա իրավիճակներում։ Օրինակ՝ եթե Հայաստանի անվտանգության մարմինները որոշեն որևէ բեռ լրացուցիչ ստուգել, մեքենան կանգնեցնել կամ երթևեկությունը ժամանակավորապես սահմանափակել անվտանգության նկատառումներով, ի՞նչ է լինելու։ Հայաստանը կկարողանա՞ ազատորեն իրականացնել իր օրենքները, թե՞ ամեն նման քայլ կարող է ներկայացվել որպես «անխոչընդոտ հաղորդակցության» սկզբունքի խախտում։ Սա հենց այն սահմանն է, որտեղ թղթի վրայի «լիարժեք ինքնիշխանությունը» կարող է բախվել գործնական քաղաքական ճնշման հետ։ Սա «ինքնիշխանության թակարդ» չէ՞: Խոսքը միայն տարածքը կորցնելու մասին չէ։ Խոսքը կարող է լինել մի իրավիճակի մասին, երբ պետությունն իրավականորեն պահպանում է իր իրավունքը, բայց այդ իրավունքի օգտագործումը յուրաքանչյուր անգամ վերածվում է միջազգային կամ քաղաքական խնդրի, հնարավոր է նաև՝ սկանդալի։

Երրորդ խնդիրը՝ աշխարհաքաղաքական ռիսկն է։ Սյունիքը պարզապես Հայաստանի հարավը չէ։ Այն Հայաստանի հարավային դարպասն է, Իրանի հարևանությամբ գտնվող ռազմավարական տարածք։ TRIPP-ի շուրջ արդեն իսկ ձևավորվել է միջազգային մրցակցության պատկեր։ ԱՄՆ-ը ծրագրի մեջ տեսնում է իր տնտեսական և ռազմավարական ներկայությունը մեծացնելու հնարավորություն։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ունեն իրենց հայտնի շահերը։ Իրանը զգուշանում է իր սահմանների մոտ նոր արտաքին ներկայությունից։ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր լինել իր ազդեցության փոփոխության նկատմամբ։ Չինաստանն էլ հետևում է այն ուղիներին, որոնք կարող են փոխել Արևելք-Արևմուտք առևտրային կապերի դասավորությունը։ Այս պայմաններում մի պարզ հարց է առաջանում․ իսկ եթե մեծ խաղացողների հարաբերությունները փոխվեն, ի՞նչ կլինի Հայաստանի հետ։ Այսօր գործընկերը կարող է վաղը դառնալ մրցակից։ Տնտեսական ծրագիրը կարող է ձեռք բերել անվտանգային նշանակություն։ Այսօր խաղաղության ճանապարհ անվանվող ենթակառուցվածքը կարող է վաղը հայտնվել աշխարհաքաղաքական հակամարտության կենտրոնում։ Հենց այդ պատճառով Հայաստանի համար ամենակարևոր խնդիրը պետք է լինի ոչ թե որևէ մեկ մեծ տերության հետ «ճիշտ կողմում» կանգնելը, այլ սեփական անվտանգության այնպիսի համակարգ ստեղծելը, որը կաշխատի անկախ նրանից, թե աշխարհում ով ում հետ է վիճում։

Չորրորդ խնդիրը՝ տնտեսական խոստումների իրական արժեքն է։Եթե TRIPP-ը մեզ խոստանում է ներդրումներ, աշխատատեղեր, տարանցիկ եկամուտներ և տնտեսական ակտիվություն, ապա շատ լավ։ Բայց այդ ամենը պետք է չափելի լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ճանապարհներով ոչ միայն ուրիշներին իրար կապել, այլև ինքներս հասնել աշխարհին։ Եթե այն նվազեցնում է պատերազմի հավանականությունը և մեծացնում Հայաստանի միջազգային տնտեսական կշիռը՝ դա պետք է ողջունել։ Բայց եթե ճանապարհի մյուս կողմում հայտնվում են այնպիսի ռիսկեր, որոնք կարող են սահմանափակել Հայաստանի որոշումների ազատությունը, խոցելի դարձնել կենսական ենթակառուցվածքները կամ Սյունիքը վերածել մեծ տերությունների մրցակցության առաջնագծի, ապա արդեն պետք է կանգ առնել և հանգիստ հաշվել՝ ի՞նչ պայմաններով է այն լավ Հայաստանի համար, և ինչո՞ւ նախ չչեզոքացնել վտանգները, հետո միայն մտնել «թրիփյան խաղի» մեջ ու հաշվել շահույթը։ Բայց եթե պարզվի, որ հայ ժողովրդի անվտանգության հաշվին պետք է լուծվեն ուրիշների հաղորդակցական, տնտեսական կամ աշխարհաքաղաքական խնդիրները, ապա այդպիսի ծրագիրը պետք է, առանց ավելորդ պաթոսի, ուղարկել այնտեղ, ուր ուղարկվում են վտանգավոր ու վատ հաշվարկված գաղափարները՝ միայն աղբարկղ։

Գագիկ ԱՆՏՈՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 218

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.