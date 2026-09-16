Հրաժարվել պատերազմից՝ չի նշանակում ապրել խաղաղության պայմաներում

Պատերզմի մասին
Պատերազմը մարդկության ամենամեծ ձախողումներից է, սակայն հրաժարվել պատերազմից, ինքնին դեռևս չի նշանակում ապրել խաղաղության պայմաներում։
Պատերազմը շարունակվում է նաև այն ժամանակ, երբ կրակոցները դադարում են, բայց մարդուն ասում են.
-քո տունն այլևս քոնը չէ.
-քո գերեզմանին այլևս չես կարող այցելել.
-քո պատմությունն այստեղ ավարտված է.
-եթե փորձես հիշել քո անցյալը, կարող է նոր պատերազմ լինել...
Ասել է թե՝ երբ պատերազմով քեզ հայրենազրկում են, իսկ հետո պատերազմով շարունակում վախեցնել, ուրեմն դու դեռ պատերազմի մեջ ես…
Սենոր Հասրաթյան