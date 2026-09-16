Ամբողջ աշխարհի հայեր, միացե՛ք մեզ՝ պաշտպանելու Բաքվում պահվող ութ հայ գերիներին ազատ արձակելու պահանջը
16.09.2026 | 11:05
Բացառիկ հարցազրույց Սլովակիայի Ազգային խորհրդի առաջին նախագահ ՖՐԱՆՏԻՇԵԿ ՄԻԿԼՈՇԿՈՅԻ հետ
14 սեպտեմբերի, 2026 թ.
Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահ, դոկտոր ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ բացառիկ զրույց է ունեցել Հայաստանի վաղեմի բարեկամներից մեկի՝ Սլովակիայի Ազգային խորհրդի առաջին նախագահ և Սլովակիայի ամենաականավոր հասարակական գործիչներից մեկի՝ պարոն Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոյի հետ։
Ստորև ներկայացված է պարոն Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոյի ուղերձը՝ դոկտոր Աշոտ Գրիգորյանի թարգմանությամբ։
Դոկտոր Աշոտ Գրիգորյանի ներածական խոսքը
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր պատիվ ունենք լսելու պարոն Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոյին՝ Սլովակիայի Ազգային խորհրդի առաջին նախագահին և Սլովակիայի ամենահարգված հասարակական գործիչներից մեկին։ Պարոն Միկլոշկոն բազմիցս այցելել է Հայաստան ու Արցախ և, իմ կարծիքով, Հայաստանի մեծագույն բարեկամներից մեկն է։
Նա խորը մտահոգությամբ է հետևում Հայաստանին առնչվող զարգացումներին և ներկայիս իրավիճակը համարում է մեր ազգի առջև ծառացած ամենալուրջ մարտահրավերներից մեկը։ Այժմ պարոն Միկլոշկոն կներկայացնի իր ուղերձը, որը ես կթարգմանեմ»։
Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոյի ուղերձը
«Այսօր ես դիմում եմ աշխարհասփյուռ հայերին՝ հատկապես նրանց, ովքեր բնակվում են Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում և այլ երկրներում։
Դուք բացառիկ մշակութային ժառանգություն ունեցող ազգ եք։ Որտեղ էլ որ բնակվեն, հայերը հարգանք են վաստակել իրենց ձեռքբերումների, ներդրման և հեղինակության շնորհիվ։ Դուք հպարտ ժողովուրդ եք, և դա արդարացի է։ Դուք բոլոր հիմքերն ունեք հպարտանալու ձեր հարուստ մշակույթով և աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգը լինելու փաստով։ Սրանք արժեքներ են, որոնց համար դուք արժանի եք հարգանքի և հիացմունքի։
Այնուամենայնիվ, ցանկանում եմ ընդգծել, որ ո՛չ դուք, ո՛չ էլ որևէ մեկս չենք կարող անտարբեր մնալ, քանի դեռ հայ կալանավորները շարունակում են տառապել Բաքվի բանտերում և կարիք ունեն միջազգային աջակցության ու օգնության։
Այսօր այդ ութ անձինք դարձել են ավելի լայն նշանակություն ունեցող խնդրի խորհրդանիշ։ Աշխարհասփյուռ հայերը հաջողակ են, ազդեցիկ և ունակ են ձևավորելու հանրային կարծիքն ու քաղաքականությունը։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ՝ դուք պարտավոր եք չմոռանալ նրանց, ովքեր շարունակում են մնալ անազատության մեջ։
Այդ ութ անձինք ներկայումս պահվում են Ադրբեջանում և, ըստ տեղեկությունների, ենթարկվում են ծանր զրկանքների ու տառապանքների։ Դատապարտված լինելով ցմահ ազատազրկման՝ նրանք զրկվել են ազատությունից, ինչպես նաև ազատ ապրելու, խոսելու և գործելու հնարավորությունից։ Քանի դեռ նրանք անազատության մեջ են, նրանց ծանր վիճակը պետք է մտահոգության առարկա լինի աշխարհի բոլոր հայերի համար։
Կրկին ընդգծում եմ՝ այդ ութ անձինք չեն ազատ արձակվի, եթե աշխարհասփյուռ հայերը, հատկապես հայ համայնքի ազդեցիկ ներկայացուցիչները, չդիմեն իրենց երկրների կառավարություններին և պաշտպանությանը չլծվեն։
Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ՝ այդ ջանքերին աջակցելու համար։
Ինչպես գիտեք, Սլովակիայի նախկին վարչապետ Յան Չարնոգուրսկին նամակ է հղել Սլովակիայի նախագահ Պետեր Պելեգրինիին՝ կոչ անելով Սլովակիային աջակցել այդ ութ հայերին, նպաստել նրանց տեղափոխմանը Սլովակիա և քաղաքական ապաստան տրամադրել նրանց։
Ես հորդորում եմ աշխարհասփյուռ հայության ազդեցիկ ներկայացուցիչներին դառնալ դիմադրողականության և համախմբման խորհրդանիշ։
Պատմությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ նույնիսկ ամենահզոր քաղաքական համակարգերը մշտական չեն։ Տնտեսական շահերը և աշխարհաքաղաքական նկատառումները երբեք չպետք է ստվերեն մարդկային հիմնարար արժեքներն ու մարդասիրական մտահոգությունները։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ ունեցող երկրները պետք է ուշադիր լինեն այս ավելի լայն սկզբունքների նկատմամբ և ապահովեն, որ կարևոր էթիկական նկատառումները չանտեսվեն։
Ես վստահ եմ, որ աշխարհի հայ համայնքի առաջնորդներն ու ներկայացուցիչները կհասկանան այս ուղերձի նշանակությունը և կքննարկեն, թե ինչպես լավագույնս նպաստել այս ջանքերին։
Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, եզրափակում եմ հետևյալ խոսքերով.
Թող Աստված օրհնի Հայաստանը և ազատություն ու թեթևացում բերի գերության մեջ մնացածներին։
Շնորհակալություն»։
Մեկնաբանություններ