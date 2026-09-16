Միջնադարյան որմնանկարի ամենամեծ գաղտնիքը գուցե հենց այստեղ է

Ախթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին վանքի որմնանկարների շարքում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի Սեբաստիայի քառասուն մանուկների նահատակության տեսարանը։ Առաջին հայացքից այն ընդամենը քրիստոնեական նահատակության հերթական պատկերագրական դրվագն է։ Սակայն ավելի ուշադիր դիտելու դեպքում այդ տեսարանը սկսում է խոսել ոչ միայն Ավետարանի, այլև իր ժամանակի, մարդկանց ու իշխանության մասին։
Քառասուն զինվորների պատմությունը քրիստոնեական հիշողության մեջ նախ և առաջ հավատարմության պատմություն է։ Նրանք հրաժարվեցին իրենց հավատը փոխանակել ժամանակավոր անվտանգության հետ եւ գերադասեցին մահը՝ ուրանալուց։ Նրանց նահատակությունը, հետեւաբար, ոչ այնքան մահվան, որքան ընտրության մասին է. մարդը երբեմն կանգնում է այնպիսի սահմանագծի առջև, որտեղ իշխանությունը պահանջում է հնազանդություն, իսկ խիղճը՝ հավատարմություն։
Սակայն Ախթալայի որմնանկարը հետաքրքիր է նաեւ մեկ այլ պատճառով։
Տեսարանի մեջ առանձնանում են երկու տղամարդկային կերպարներ՝ իրենց դեմքերի խորհրդավոր արտահայտությամբ, երկար մորուքներով եւ վայելուչ, գրեթե իշխանական կեցվածքով։ Նրանք կարծես դուրս են գալիս նահատակների բազմությունից եւ դիտորդի հայացքը ստիպում ուղղվել դեպի իրենց։
Ովքե՞ր են նրանք։
Արվեստաբանության և պատմական ավանդության մեջ շրջանառվել է այն տեսակետը, որ այդ երկու կերպարները կարող են լինել Զաքարյան իշխանական տան նշանավոր ներկայացուցիչներ՝ Իվանե և Զաքարե Զաքարյանները։ Սա, իհարկե, չի կարելի ներկայացնել որպես վերջնականապես հաստատված փաստ։ Որմնանկարի հեղինակային գրությունը, եթե այդպիսի նույնականացումն ուղղակիորեն հաստատող վկայություն չկա, մեզ թույլ չի տալիս անվերապահորեն ասել՝ ահա այստեղ հենց Իվանեն է, իսկ կողքին՝ Զաքարեն։
Բայց պատմական ենթադրությունը ինքնին ուշագրավ է։
Ախթալայի վանքը գտնվում էր այնպիսի ժամանակաշրջանի կենտրոնում, երբ Հայոց աշխարհի քաղաքական և հոգևոր իրականությունը վերաձևավորվում էր։ XII-XIII դարերի սահմանագծին Զաքարյան իշխանների իշխանությունը տարածվում էր Հայաստանի զգալի հատվածի վրա, իսկ Ախթալան վերածվում էր ոչ միայն հոգևոր, այլև մշակութային ու քաղաքական նշանակություն ունեցող կենտրոնի։
Եվ հենց այստեղ է, որ որմնանկարի հնարավոր «դիմանկարային» բնույթը դառնում է հետաքրքիր։
Եթե իսկապես այդ երկու կերպարները Զաքարյան եղբայրներն են, ապա նկարիչը նրանց պարզապես չի տեղադրել որպես պատմական անձանց պատկերներ։ Նա նրանց տեղադրել է նահատակության պատմության մեջ։ Այսինքն՝ աշխարհիկ իշխանությունը ներկայացրել է քրիստոնեական վկայության կողքին։
Սա պատահական զուգադիպությո՞ւն է, թե՞ գաղափարական ծրագիր։
Հարցը բաց է մնում։
Բայց միջնադարյան արվեստում բացարձակապես սովորական երևույթ չէր, որ իշխանական անձը հայտնվեր սրբապատկերային կամ աստվածաշնչյան տեսարանի մեջ։ Այդպիսի պատկերումը կարող էր ունենալ հիշատակի, նվիրատվության, հովանավորության կամ քաղաքական-աստվածաբանական մի քանի իմաստ։ Իշխանը ոչ միայն կառուցում կամ հովանավորում էր սրբավայրը, այլև իր անունն ու կերպարը ներառում էր այն հիշողության մեջ, որը պետք է ապրեր իրենից երկար։
Եվ այստեղ Ախթալայի որմնանկարը մեզ տալիս է մի շատ հետաքրքիր դաս։
Միջնադարյան մարդը պատմությունը չէր բաժանում այնպես, ինչպես մենք ենք բաժանում այսօր՝ քաղաքականություն, կրոն, արվեստ, մշակույթ։ Նրա համար այդ ամենը մեկ ամբողջություն էր։ Եկեղեցին սոսկ աղոթքի վայր չէր, իշխանությունը՝ սոսկ վարչական կառույց, իսկ արվեստը՝ սոսկ գեղեցկության ստեղծում։ Այդ երեքը միահյուսված էին և միասին էին ձևավորում հասարակության հիշողությունը։
Սեբաստիայի քառասուն մանուկները մահանում են՝ չուրանալու համար Քրիստոսին։
Իսկ եթե նրանց կողքին իսկապես պատկերված են Զաքարյան եղբայրները, ապա նրանց ներկայությունը կարծես մեկ այլ հարց է առաջադրում՝ ի՞նչ է անում իշխանությունը հավատի կողքին։
Պաշտպանո՞ւմ է այն։
Ծառայո՞ւմ է նրան։
Թե՞ փորձում է ինքն իրեն հավերժացնել նրա միջոցով։
Միջնադարյան որմնանկարի ամենամեծ գաղտնիքը գուցե հենց այստեղ է։ Այն մեզ չի տալիս պատրաստի պատասխաններ։ Այն թողնում է դեմքեր, հայացքներ և լռություն։ Իսկ այդ լռության մեջ մենք փորձում ենք վերականգնել մի ամբողջ դարաշրջան։
Ախթալայի որմնանկարները, հետևաբար, պետք չէ դիտել միայն որպես XII-XIII դարերի քրիստոնեական արվեստի բացառիկ նմուշներ։ Դրանք պատմական փաստաթղթեր են՝ գրված ոչ թե մագաղաթի, այլ պատի վրա։ Եվ երբ կանգնում ենք այդ երկու խորհրդավոր դեմքերի առջև, մենք իրականում կանգնում ենք մի ամբողջ դարաշրջանի առջև։
Գուցե նրանք Իվանեն ու Զաքարեն են։
Գուցե՝ այլ իշխանական կամ հոգևոր անձինք։
Բայց նույնիսկ եթե նրանց անունները երբեք վերջնականապես չհաստատվեն, նրանց ներկայությունը մեզ հիշեցնում է մի պարզ ճշմարտություն. մարդը կարող է փորձել իր դեմքը թողնել պատմության մեջ, բայց պատմությունն է որոշում՝ ինչ իմաստ է տալու այդ դեմքին։
Իսկ Ախթալայի քարե պատերը, ավելի քան ութ դար անց, շարունակում են լռությամբ պահպանել այդ հարցի պատասխանը։
Եվ գուցե հենց այդ պատճառով է, որ Ախթալայում պատկերված յուրաքանչյուր դեմք ոչ միայն նայում է մեզ, այլև հարցնում է՝ մենք ի՞նչ ենք տեսնում։
Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ