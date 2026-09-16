Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Բաց նամակ ՀՀ ԱԱԾ տնօրեն Ա. Սիմոնյանին

Բաց նամակ ՀՀ ԱԱԾ տնօրեն Ա. Սիմոնյանին

Բաց նամակ ՀՀ ԱԱԾ տնօրեն Ա. Սիմոնյանին
16.09.2026 | 11:42

Համաձայն մեզ հասած մտահոգիչ տեղեկությունների՝ ՀՀ ԱԱԾ-ի կողմից վճարովի հիմունքներով տեղեկատվություն տրամադրող գաղտնի գործակալների վարձատրությունը կարող է իրականացվել Երևան քաղաքի, ինչպես նաև համայնքապետարանների միջոցով՝ սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում։
Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն՝ խոսքը յուրաքանչյուր գործակալի տրամադրած տեղեկատվության դիմաց միանվագ կամ ամսական 100 000-ից մինչև 250 000 ՀՀ դրամ վճարումների մասին է։
Այս տեղեկությունը հատկապես մտահոգիչ է այն պայմաններում, երբ գալիք համայնքային ընտրություններին ընդառաջ թե՛ իշխանության, թե՛ ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հնչում են հայտարարություններ քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու միջոցով վարչական ռեսուրսի հնարավոր օգտագործման վերաբերյալ։
ՀՀ հարկատուներն իրավունք ունեն իմանալու, թե ինչ նպատակներով և ինչ իրավական հիմքով են ծախսվում իրենց կողմից համայնքային բյուջեներ վճարվող հարկերը։
Ուստի հրապարակայնորեն հարցնում ենք ՀՀ ԱԱԾ տնօրենին.
1. Արդյո՞ք համապատասխանում է իրականությանը տեղեկությունն այն մասին, որ ՀՀ ԱԱԾ-ի հետ համագործակցող գաղտնի գործակալներին տեղեկատվության դիմաց վճարումները կարող են իրականացվել Երևանի և համայնքապետարանների միջոցով։
2. Եթե այո, ապա ո՞ր իրավական հիմքով և ի՞նչ մեխանիզմով են իրականացվում այդ վճարումները։
3. Արդյո՞ք համայնքային բյուջեների սոցիալական աջակցության միջոցները կարող են օգտագործվել ՀՀ ԱԱԾ-ի հետ համագործակցող անձանց կամ գաղտնի գործակալների վարձատրության նպատակով։
4. Եթե նման պրակտիկա գոյություն ունի, ապա ինչո՞ւ ՀՀ ԱԱԾ-ի գաղտնի գործակալական ցանցի ֆինանսավորումն իրականացվում է համայնքներում բնակվող քաղաքացիների կողմից վճարվող հարկերի հաշվին։
Եթե վերոնշյալ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, ակնկալում ենք ՀՀ ԱԱԾ-ի հստակ հերքումը։
Իսկ եթե տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա հասարակությունն իրավունք ունի ստանալու սպառիչ պարզաբանում՝ դրա իրավական հիմքերի, ֆինանսավորման աղբյուրների և կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ։
Հանրային միջոցների օգտագործումը չի կարող մնալ հասարակական վերահսկողությունից դուրս՝ միայն այն հիմնավորմամբ, որ հարցը առնչվում է պետական անվտանգության ոլորտին։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

16.09.2026 թ.
Դիտվել է՝ 205

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.