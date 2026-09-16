Ալիևը երբեք խաղաղության չի գնալու, հատկապես՝ «հայկական դեմոկրատիայի» հետ

Ալիևն ու տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների իշխող էլիտաները մեկ հարցում համակարծիք են՝ այսպես կոչված, արևմտյան դեմոկրատիան չարիք է: Եվ Ալիևը այս իրավիճակից օգտվելու է ճիշտ ժամանակին՝ իրեն դաշնակից դարձնելով մյուսներին:
Հարևան երկրների իշխող էլիտաները պետք է Հայաստանի օրինակով իրենց ժողովուրդներին ցույց տան, թե ինչ վատ բան է Արևմուտքի հետ խաղերի մեջ մտնելը, դեմոկրատիային ձգտելը:
Այսօր, առանց չափազանցության, Ադրբեջանում Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը Ալիևի ռեյտինգից բարձր կլինի, ոչ միայն նրա համար, որ Նիկոլի օրոք Ղարաբաղ ու 7 շրջան են գրավել: Պարզապես տասնամյակներ շարունակ Ալիևների դիկտատուրայում ապրած հասարակությունը ակնածանքով է նայում Նիկոլին ու նիկոլիզմին: Հաղթանակի էյֆորիան անցնում է, հին խնդիրները մնում են չլուծված: Իսկ Ալիևի և մյուս դիկտատորների գլխավոր խնդիրը իշխանություն պահելն ու սեփական ընտանիքների անվտանգությունն է:
Ալիևից, Էրդողանից, հետսովետի միջինասիական երկրների ինքնակոչ թագավորներից սկսած՝ Պուտինով վերջացրած, այս հարցում միակարծիք են:
Եթե նույնիսկ ՀՀ իշխանությունները մտնեն Ռուսաստանի կազմ, միևնույն է, Հայաստանի դեմ այս խաղաքարտը գործածվելու է:
Միակ հույսը թվարկված ավտոկրատիաների համատեղ փլուզումն է. այդ պարագայում Հայաստանը կվերածնվի, բայց այդ օրվան դեռ պետք է հասնել, դիմանալ...
Ցավալին այն է, որ ավտոկրատիաներին դիմադրող համաշխարհային առողջ համակարգ չկա, Արևմտյան աշխարհը կքել է կոռուպցիայի ու անգաղափարության բեռի տակ, այդ աշխարհի առաջնորդը Թրամփն է…
Արա Արայան