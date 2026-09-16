Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Ալիևը երբեք խաղաղության չի գնալու, հատկապես՝ «հայկական դեմոկրատիայի» հետ

Ալիևը երբեք խաղաղության չի գնալու, հատկապես՝ «հայկական դեմոկրատիայի» հետ

Ալիևը երբեք խաղաղության չի գնալու, հատկապես՝ «հայկական դեմոկրատիայի» հետ
16.09.2026 | 12:27


Ալիևն ու տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների իշխող էլիտաները մեկ հարցում համակարծիք են՝ այսպես կոչված, արևմտյան դեմոկրատիան չարիք է: Եվ Ալիևը այս իրավիճակից օգտվելու է ճիշտ ժամանակին՝ իրեն դաշնակից դարձնելով մյուսներին:

Հարևան երկրների իշխող էլիտաները պետք է Հայաստանի օրինակով իրենց ժողովուրդներին ցույց տան, թե ինչ վատ բան է Արևմուտքի հետ խաղերի մեջ մտնելը, դեմոկրատիային ձգտելը:

Այսօր, առանց չափազանցության, Ադրբեջանում Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը Ալիևի ռեյտինգից բարձր կլինի, ոչ միայն նրա համար, որ Նիկոլի օրոք Ղարաբաղ ու 7 շրջան են գրավել: Պարզապես տասնամյակներ շարունակ Ալիևների դիկտատուրայում ապրած հասարակությունը ակնածանքով է նայում Նիկոլին ու նիկոլիզմին: Հաղթանակի էյֆորիան անցնում է, հին խնդիրները մնում են չլուծված: Իսկ Ալիևի և մյուս դիկտատորների գլխավոր խնդիրը իշխանություն պահելն ու սեփական ընտանիքների անվտանգությունն է:

Ալիևից, Էրդողանից, հետսովետի միջինասիական երկրների ինքնակոչ թագավորներից սկսած՝ Պուտինով վերջացրած, այս հարցում միակարծիք են:

Եթե նույնիսկ ՀՀ իշխանությունները մտնեն Ռուսաստանի կազմ, միևնույն է, Հայաստանի դեմ այս խաղաքարտը գործածվելու է:

Միակ հույսը թվարկված ավտոկրատիաների համատեղ փլուզումն է. այդ պարագայում Հայաստանը կվերածնվի, բայց այդ օրվան դեռ պետք է հասնել, դիմանալ...

Ցավալին այն է, որ ավտոկրատիաներին դիմադրող համաշխարհային առողջ համակարգ չկա, Արևմտյան աշխարհը կքել է կոռուպցիայի ու անգաղափարության բեռի տակ, այդ աշխարհի առաջնորդը Թրամփն է…

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 141

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.