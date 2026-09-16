Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Գերտերությունների միջև անորոշությունները դեռ շատ են, ներառյալ՝ ԱԲ ոլորտում հզորությունների պարիտետի հարցում

Գերտերությունների միջև անորոշությունները դեռ շատ են, ներառյալ՝ ԱԲ ոլորտում հզորությունների պարիտետի հարցում

Գերտերությունների միջև անորոշությունները դեռ շատ են, ներառյալ՝ ԱԲ ոլորտում հզորությունների պարիտետի հարցում
16.09.2026 | 12:56

Ներկայում ԱԲ ոլորտում ստեղծվել է պարադոքսալ վիճակ, երբ բոլորը հասկանում են, որ այդ ոլորտի ավելի արագացող տեմպերով զարգացումը իր մեջ պարունակում է գոյաբանական ռիսկեր մարդկության համար, բայց բոլորը նաև նպաստում են այդ տեմպերի ավելի ու ավելի մեծանալուն, որն էլ մարդկության համար ինքնասպանության նման մի բան է։

Սա մի եզակի երևույթ է, որի ցանկալի կառավարումից առաջ պետք է այն հասկանալ, քանի որ խոսքը մարդկային հասարակության գործողությունների և նրա շահի միջև ակնհայտ հակասության մասին է։

Հարցն այն է, որ և՛ այս ոլորտի հետ կապված տեխնոլոգիական սեկտորը, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք անմիջապես զբաղված են ԱԲ-ի համար մրցակցային տեխնոլոգիաներ ստեղծելով, և՛ գերտերությունները, որոնց մրցակցային պայքարում այդ տեխնոլոգիաներն ունեն գոյաբանական նշանակություն, շատ լավ հասկանում են, որ մարդկության գլոբալ շահից ելնելով անհրաժեշտ է ԱԲ-ի զարգացման տեմպերը զգալիորեն նվազեցնել և սահմանել փոխադարձ համաձայնեցված վերահսկողություն ոլորտի վրա, բայց դա առայժմ չի հաջողվում անել, քանի որ կողմերից որևէ մեկը առաջինն այդ բանն անել չի կարող այն պարզ պատճառով, որ մրցակիցը կարող է իրենից առաջ անցնել։

Այս երևույթը իր տեսակի մեջ երկրորդն է մարդկության պատմության մեջ, որտեղ առաջինը ատոմային զենքի հետ կապված սպառազինությունների մրցավազքն էր 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։

Նման պարադոքսալ հակասությունը մարդկության շահի և գործողությունների միջև մարդկային համակարգերի մաթեմատիկական տեսությունը բացատրում է մարդու հոգեբանության էգոիստական բնույթով, ըստ որի, մարդը մրցակցային ցանկացած իրավիճակում աշխատում է իր հնարավորությունների վերին սահմանների մոտ, քանի որ, եթե ինքը դա չանի, կանի իր հակառանորդը։

Մի հանգամանք, որ մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում մրցակից կողմերին մղում է դեպի իրենց հնարավորությունների վերին ոչ գծային տիրույթ, որտեղ և՛ ռիսկերն են շատ, բայց և՛ հաղթելու հնարավորություններն են նաև այնտեղ։

Նման մասշտաբի հարցերը լուծվում են միայն գերտերությունների միջև համաձայնությունների մակարդակով, բայց նաև դրանք կարող են ձգձգվել այն պարզ պատճառով, որ անորոշությունները դեռ շատ են, ներառյալ՝ ԱԲ ոլորտում հզորությունների պարիտետի հարցը, իսկ համաձայնության գալիս են միայն մոտավորապես նույն ուժի տեր հզորները, ինչպես նաև ուժեղի ու թույլի միջև համաձայնությունը նման գոյաբանական հարցում աբսուրդ է։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է
Այս փիսոն այսօր Արեգնազի մասին ամենալուռ, բայց ամենախոսուն վկայություններից մեկն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.