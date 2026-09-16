Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել

Մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել

Մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել
16.09.2026 | 17:21

Ասում են՝ խմելու ջրի մեջ սնդիկի պարունակությունը բարձրացել ա։ Ուրեմն, ինչ-որ տեղ՝ սարերում, ջերմաչափների պատերազմ ա սկսվել։

Իսկ ես հիշում եմ՝ երբ շատ փոքր էի, դեռ դպրոց չէի գնում, մի օր ջերմաչափը ջարդել էի ու սնդիկով խաղում էի։ Սիրուն, փայլուն, արծաթագույն զանգված էր, որ լցրել էի բաժակի մեջ ու աջուձախ էի տալիս, պտտում էի։ Շատ ճկուն էր, ենթարկվում էր ձեռքիս անգամ ամենաչնչին շարժմանը։ Էն ժամանակ ես չգիտեի, որ սնդիկը խիստ վտանգավոր նյութ ա։ Հետո իմացանք։

Բայց չմեռա, մինչև հիմա ողջ եմ։ Կա՛մ էն ժամանակվա սնդիկը վտանգավոր չէր, կա՛մ էլ եթե էդ օրը սնդիկով չխաղայի, հիմա 3,4 անգամ ավելի առողջ կլինեի։ Ի՜նչ իմանամ։

Ընդհանրապես՝ էն տարիներին մենք շատ բաներ էինք անում, որ հիմա խիստ վտանգավոր են, օրինակ՝ փողոցում ընդհանուր բաժակը թեթևակի ցայելով գազով ջուր էինք խնում, ձյութ էինք ծամում, ատամով պոպոք էինք ջարդում, հում միս էինք փորձում, առանց լվալու միրգ էինք ուտում... Ու ոչ հիվանդանում էինք, ոչ՝ մեռնում։

Ես գիտեմ՝ ինչի համար։ Որովհետև փոքր ժամանակ մենք անմահ ենք։ Բայց հենց սկսում ենք տարիքը հաշվել, միանգամից ընկնում ենք ժամանակի ծուղակը ու դառնում ենք մահկանացու։ Կյանքը լցվում ա վտանգներով ու հիվանդություններով։ Էդ մեր մանկության անվնաս բոբոներն են, որ փոխակերպվում են ու դառնում մահվան մունետիկներ։

Բայց մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել։ Երբ օրգանիզմիս մեջ մի ջերմաչափացու սնդիկ հավաքվի, էլ հեռախոսով չեմ նայի օդի ջերմաստիճանը՝ սեփական մարմնով կզգամ։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 279

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Էսկալացիան Մերձավոր Արևելքում շարունակվում է

Սաուդյան արքայազնը, օգնություն խնդրելու նպատակով, կարծես, արդեն բոլորին զանգահարել է։ Նախորդ գրառմամբ նշել էինք, որ «ամենաթարմ» ռազմական դաշնակիցներ Թուրքիան և Պակիստանը հրաժարվել են: Քաղաքավարի կերպով հրաժարվել են նաև մյուսները, և միայն բրիտանացիներն են խոստացել մտածել այդ մասին։ Թեև նրանց մոտ, կարծես, «Ֆոլկլենդյան հակամարտություն 2»-ն է ուրվագծվում, այնպես որ, Եմենի և սաուդցիների համար դժվար թե բրիտանացիները ժամանակ գտնեն...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել
Մեկ ա՝ ես կշարունակեմ ծորակից ջուր խմել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.