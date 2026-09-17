Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » ԿԲ նախագահի «ապոկալիպտիկ» սցենարը

ԿԲ նախագահի «ապոկալիպտիկ» սցենարը

ԿԲ նախագահի «ապոկալիպտիկ» սցենարը
17.09.2026 | 10:10

«Գազի թանկացումը կարող է բերել B տիպի ռիսկ՝ տնտեսության անկման հետ կապված։ Բայց, մեր տեսանկյունից, ինքը X տիպի սցենար է՝ այն ավելի ապոկալիպտիկ բան է ենթադրում»,- երեկ ասուլիսում հայտարարել է ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանը՝ անդրադառնալով գազի հնարավոր թանկացման հետևանքներին։

ԿԲ նախագահը գազի թանկացումը դիտարկում է ոչ միայն որպես գնաճի, այլև տնտեսական անկման և սովորական ռիսկային սցենարներից դուրս իրավիճակի պատճառ։

Երբ ես կամ ընդդիմադիր այլ գործիչներ խոսում ենք նման հետևանքների մասին, ՔՊ ներկայացուցիչները հաճախ խուսափում են բովանդակային բանավեճից՝ փոխարենը մեզ վերագրելով «ռուսաստրուկներ» պիտակը։

Այժմ նույն խնդրի մասին, ավելի կոշտ ձևակերպմամբ, խոսում է ԿԲ նախագահը։

Նրա հայտարարությունից երկու կարևոր հետևություն է բխում։

Նախ՝ ռուսական գազի ներկայիս գինն ու մատակարարման պայմանները Հայաստանի տնտեսական կայունության համակարգային գործոններից են։

Երկրորդ՝ այլընտրանքը չի կարող ձևակերպվել քաղաքական կարգախոսներով․ այն պետք է լինի տեխնիկապես հասանելի, գնային առումով մրցունակ և բավարար ծավալով։

Խնդիրը՝ Ռուսաստանին համակրելու կամ ատելու պարզունակ քարոզչական տիրույթում չէ. առաջնային պետք է համարվի Հայաստանի տնտեսական մրցունակության և էներգետիկ անվտանգության ապահովումը։

Արտաքին տնտեսական կամ ռազմավարական կապերը կարելի է վերանայել, սակայն դրա գինը պետք է նախապես հաշվարկվի և ազնվորեն ներկայացվի հասարակությանը։

Սա պետք է լինի ցանկացած պատասխանատու կառավարության վարքագիծը:

Ի վերջո, գեղեցիկ կարգախոսներով բնակարանները չեն ջեռուցում, չեն աշխատեցնում գործարանները և չեն նվազեցնում արտադրանքի ինքնարժեքը։

Եթե ԿԲ նախագահը գազի թանկացման հետևանքները բնութագրում է անգամ «ապոկալիպտիկ» բառով, իշխանությունը պետք է հստակ պատասխանի՝ եթե փոխվեն ռուսական գազի գինն ու մատակարարման պայմանները, ո՞րն է Հայաստանի իրական այլընտրանքը, որքա՞ն է այն արժենալու և ո՞վ է վճարելու այդ քաղաքականության տնտեսական գինը։

Սուրեն Սուրենյանց

Դիտվել է՝ 309

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.