Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Պատմությունը չի հարցնելու սոսկ՝ ինչու կորցրինք, հարցնելու է նաև, թե ինչ արեցինք, որ չկորցնենք

Պատմությունը չի հարցնելու սոսկ՝ ինչու կորցրինք, հարցնելու է նաև, թե ինչ արեցինք, որ չկորցնենք

Պատմությունը չի հարցնելու սոսկ՝ ինչու կորցրինք, հարցնելու է նաև, թե ինչ արեցինք, որ չկորցնենք
17.09.2026 | 10:17

Ժողովրդի մասին

21-րդ դարի հայ ժողովուրդը կանգնած է ոչ միայն տարածքային կորուստների, այլև պետական պատասխանատվության լուրջ փորձության առջև։

Արցախը կորցնելուց հետո, եթե մենք պատրաստ ենք հանդուրժելու նաև նոր կորուստների վտանգը՝ առանց իշխանությունից պատասխանատվություն պահանջելու, ապա խնդիրը միայն իշխանության որոշումների մեջ չէ․ այն նաև մեր պետական գիտակցության մեջ է։

Ժողովուրդը կարող է սխալվել իր ընտրություններում, բայց իրավունք չունի անտարբեր լինել իր պետության ճակատագրի նկատմամբ։

Պետականության հանդեպ պատասխանատվությունը ոչ թե իշխանության, այլ ամբողջ ժողովրդի պարտականությունն է։

Պատմությունը մեզ սոսկ չի հարցնելու, թե ինչու կորցրինք։ Այն հարցնելու է նաև, թե ինչ արեցինք, որ չկորցնենք։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.