Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » Նրան պետք են մանկուրտներ՝ կտրված պատմությունից, հիշողությունից ու սեփական մտածողությունից

Նրան պետք են մանկուրտներ՝ կտրված պատմությունից, հիշողությունից ու սեփական մտածողությունից

Նրան պետք են մանկուրտներ՝ կտրված պատմությունից, հիշողությունից ու սեփական մտածողությունից
17.09.2026 | 11:20

Բնավ չթիրախավորելով որևէ մեկին՝ մի հետաքրքիր հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ (իհարկե, չներքաշվելով նիկոլական հերթական սադրիչ օրակարգի մեջ):

Տեսեք՝ երեկ նիկոլական պատգամավորներից մեկը իր մանկական տրավմաների մեղավոր «կարգեց» բոլոր նախկիններին (տարիքը չձգեց, թե չէ կհասներ Անդրոպովին ու Բրեժնևին): Այսինքն՝ այդ չար ու չկամ «նախկիններն» են մեղավոր, որ ինքը չի սովորել ու չի կրթվել և ստիպված վերջում դարձել է նիկոլական:

Ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ, PISA-ի հարցումների հետ կապված, նույն ԱԺ-ում ինչքան «կարկառուն» ՔՊ-ական կար՝ խոսում էին ու արդարանում, թե բա՝ «էդ երեխեքը դպրոց են գնացել 2015-ին ու տարրական կրթությունը ստացել են մինչև 2018 թվականը. կրթության ոլորտը տապալել են նախկինները, դրա համար էլ սերունդը անկիրթ է եղել»:

Հավատացեք՝ սա ոչ թե հեգնանքով եմ ասում, այլ դառը ժպիտով: Հիմա եկեք հասկանանք, թե իրականում ում չի ձեռնտու կիրթ ու տրամաբանող սերունդ ունենալը։

Նիկոլին և նրա ոճի պոպուլիստ ու դեմագոգ իշխանություններին կիրթ հասարակությունը ձեռնտու չէ, որովհետև կիրթ հասարակությանը դժվար է տարիներով նույն մեղավորների պարզունակ պատմությունը վաճառել, դժվար է նրա փոխարեն որոշել՝ ինչ հիշել, ինչ մոռանալ և ինչի մասին հարցեր տալ։ Նրան պետք է ձրիակեր, միատոն ու միաոճ «մտածող» զանգված՝ պոտենցիալ ընտրող, ուրիշ ոչինչ:

Հենց այդ պատճառով էլ, կրթության արհեստական նոր չափորոշիչներով ամեն ինչ գլխի վրա շրջելով, քարուքանդ են արել կրթության բնական ցիկլը։ Աղավաղել են հայոց պատմության ու գրականության դասավանդման բովանդակությունն ու մոտեցումները, իսկ բուհերում հաստատել «պրոլետարիատի դիկտատուրա», որտեղ ազատ ակադեմիական միտքը պետք է ենթարկվի քաղաքական իշխանության տրամաբանությանը։

Ավելին, ԵՊՀ-ի մի շարք ընդդիմադիր դասախոսների՝ ծիծաղելի պատճառաբանություններով համալսարանից հեռացնելը ասվածի դասական օրինակներից է։ Համալսարանը, որտեղ պետք է ազատ միտք, բանավեճ ու տարբեր տեսակետների մրցակցություն լինի, վերածվել է քաղաքական կոնֆորտ զոնայի։

Ու գուցե հենց սա է ամբողջի ամենակարևոր հանգամանքը․ Նիկոլին ապագայի համար պետք չեն կիրթ ու սեփական դատողություն ունեցող քաղաքացիներ։ Նրան պետք են մանկուրտներ՝ կտրված պատմությունից, հիշողությունից ու սեփական մտածողությունից, որոնց համար ինքը կկառուցի «երջանիկ»՝ բացառապես գեղեցիկ տեսարաններով մի կենսատարածք, ոչ թե՝ Հայրենիք։

Հ. Գ. Վերը նշված գործընթացի, այսինքն, աչքերին թոզ փչելու բնական օրինակը սրանց կողմից անընդհատ թմբկահարվող «300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ» կառուցելու մասին մարազմն է:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 138

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.