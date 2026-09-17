Հիմա աշխարհի ամենախաղաղ տարածքներց մեկը այն տարածքն է, որը սովետական շրջանում կոչվում էր ԼՂԻՄ (Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ), իսկ 1991-2023թթ. կոչվում էր ԼՂՀ (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն), որտեղ վերջին տարիներին, Իլհամ Հեյդարիչի բարձր հովանու ներքո, սիրում են այցելել «Ժողովրդավարական Արևմուտքի» տարբեր ռանգի գործիչներ... Իսկ սիրում են, որովհետև այնտեղ իսկապես խաղաղ է, և այցելելը՝ բավականին եկամտաբեր:
Այդ տարածքն այժմ արդեն առանձին անվանում չունի, այն պարզապես Ադրբեջան է կոչվում...
Ի դեպ, այդ խաղաղ տարածքում ժամանակին բնակչության ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին, որոնք խանգարում էին այդ տարածքում խաղաղության հաստատմանը, այդ պատճառով էլ նրանց իզն ու թոզը վերացվեց այդտեղից:
Խաղաղությունը հիմա լայն թափով տեղավորեցնում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող տարածքում, որպեսզի այն ևս դառնա աշխարհի ամենախաղաղ տարածքներից մեկը...
Արգամ Տեր-Պողոսյան