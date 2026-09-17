Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.09.2026
 
Միացյալ Նահանգները չի կարող սպառնալիքների ու ճնշումների միջոցով ստիպել իրանցի ժողովրդին հանձնվել, ուստի փորձում է դրան հասնել՝ զրկելով նրան ապրուստի միջոցից՝ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: «Եթե նրանք պատերազմի կողմնակից են, թող պայքարեն զինվորականների դեմ։ Ի՞նչ խնդիր ունեն նրանք ժողովրդի հացի, ապրուստի միջոցների և ենթակառուցվածքների հետ։ Իրանցի ժողովուրդը չի հանձնվի»,- շեշտել է նա։               
 
Նորություններ » «Խաղաղությունը» հիմա լայն թափով տեղավորեցնում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող տարածքում

«Խաղաղությունը» հիմա լայն թափով տեղավորեցնում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող տարածքում

«Խաղաղությունը» հիմա լայն թափով տեղավորեցնում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող տարածքում
17.09.2026 | 11:31


Հիմա աշխարհի ամենախաղաղ տարածքներց մեկը այն տարածքն է, որը սովետական շրջանում կոչվում էր ԼՂԻՄ (Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ), իսկ 1991-2023թթ. կոչվում էր ԼՂՀ (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն), որտեղ վերջին տարիներին, Իլհամ Հեյդարիչի բարձր հովանու ներքո, սիրում են այցելել «Ժողովրդավարական Արևմուտքի» տարբեր ռանգի գործիչներ... Իսկ սիրում են, որովհետև այնտեղ իսկապես խաղաղ է, և այցելելը՝ բավականին եկամտաբեր:

Այդ տարածքն այժմ արդեն առանձին անվանում չունի, այն պարզապես Ադրբեջան է կոչվում...

Ի դեպ, այդ խաղաղ տարածքում ժամանակին բնակչության ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին, որոնք խանգարում էին այդ տարածքում խաղաղության հաստատմանը, այդ պատճառով էլ նրանց իզն ու թոզը վերացվեց այդտեղից:

Խաղաղությունը հիմա լայն թափով տեղավորեցնում են դեռևս Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող տարածքում, որպեսզի այն ևս դառնա աշխարհի ամենախաղաղ տարածքներից մեկը...

Արգամ Տեր-Պողոսյան

Դիտվել է՝ 128

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Շատ շուտով թյուրքական աշխարհի համատեղ ձեռքբերում կհամարեն նաև TRIPP նախագիծը

Երեկ Անկարայում՝ Ադրբեջանի դեսպանությանը կից «Շուշի» կենտրոնի դիմաց, բացվեց Կովկասի իսլամական բանակին նվիրված թվով երրորդ հուշարձանը: Առաջին երկուսը գտնվում են Բաքվում և Գանձակում:
Կովկասի իսլամական բանակը (Նուրի փաշայի հրամանատարությամբ) ձևավորվել է Օսմանյան Թուրքիայում, որը 1918թ. սեպտեմբերի 15-ին գրավել է Բաքուն և իրականացրել քաղաքի քրիստոնյա և հրեա ժողովուրդների կոտորածը: Միայն Բաքվում այդ բանակը կողոպտել ու սպանել է շուրջ 30 հազար հայերի (ըստ Oxford-ի գիտական աղբյուրների)...

Սոցցանցային գրառումներ

Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը
Դանակը ոսկորին է հասել. իսկ ու՞ր է ոսկորը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով
Փա­շին յան տա­լը փա­շի­ն­յա­նա­կան հո­գե­կերտ­ված­քո՞վ, թե՞ թա­վի­շով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բռնել-թող­նել
Բռնել-թող­նել
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.